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Tır şoförünün 450 bin TL’lik planını JASAT çözdü

AYDIN HABERLERİ  | 10.09.2020 18:43 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde piyasa değeri 450 bin TL olan alkolün park halindeki bir tırdan çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), tır şoförünün başka bir şahısla plan yaparak araçtaki alkolleri çalınmış gibi gösterildiğini ortaya çıkardı.Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Efeler Baltaköy Mahallesinde, 04.30 sıralarında, park halinde bulunan tır ve tıra yüklenmiş piyasa değeri 450 bin TL olan 26 bin 900 kilogram alkolün çalındığı yönünde ihbar aldı.

Tır şoförünün 450 bin TL’lik planını JASAT çözdü

Aydın’ın Efeler ilçesinde piyasa değeri 450 bin TL olan alkolün park halindeki bir tırdan çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), tır şoförünün başka bir şahısla plan yaparak araçtaki alkolleri çalınmış gibi gösterildiğini ortaya çıkardı.
Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Efeler Baltaköy Mahallesinde, 04.30 sıralarında, park halinde bulunan tır ve tıra yüklenmiş piyasa değeri 450 bin TL olan 26 bin 900 kilogram alkolün çalındığı yönünde ihbar aldı. Jandarma Suç Araştırma (JASAT) Timlerince, ihbara yönelik titiz ve kapsamlı çalışmalar sonucunda tır şöförü G.G’ nin A.S. isimli şahısla işbirliği yaparak suç uydurduğu tespit edildi. Şüphelilerden G.G. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanırken, A.S.’nin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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