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Tır ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verilecek

11.03.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tır ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verilecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, tır ve kamyonların kente girişine kontrollü olarak izin verildiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeye yer verdi:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan son veriler neticesinde Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden tır ve kamyonların ilimize girişine kontrollü olarak izin verilmektedir."

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