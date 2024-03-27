YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

İHA İHA
27.03.2024 15:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir-İstanbul Otobanının Manisa’nın Turgutlu ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza bugün saat 12.45 sıralarında Manisa - İstanbul Otobanı Saruhanlı istikameti Turgutlu Gişeleri yakınlarında meydana geldi.
Manisa istikametinden İstanbul istikametine seyir halindeki İsmet Aydoğdu (53) idaresindeki 34 CPL 021 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu aynı yönde seyir halindeki 20 AFY 799 plakalı tır ile çarpıştı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde kalbi duran Aydoğdu, 112 acil sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kırklareli’nde çeşitli suçlardan aranan 80 şüpheli yakalandıKırklareli’nde çeşitli suçlardan aranan 80 şüpheli yakalandı
Kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandıKesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Elazığ’da asayiş operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındıElazığ’da asayiş operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 27 Mart Çarşamba

İmsak
05:34
Sabah
06:57
Öğle
13:22
İkindi
16:52
Akşam
19:37
Yatsı
20:54
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.