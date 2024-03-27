Tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza bugün saat 12.45 sıralarında Manisa - İstanbul Otobanı Saruhanlı istikameti Turgutlu Gişeleri yakınlarında meydana geldi.

Manisa istikametinden İstanbul istikametine seyir halindeki İsmet Aydoğdu (53) idaresindeki 34 CPL 021 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu aynı yönde seyir halindeki 20 AFY 799 plakalı tır ile çarpıştı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde kalbi duran Aydoğdu, 112 acil sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.





