Tırat mutfak atölyesinde ilk ders heyecanı

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi’nin hayata geçirdiği ’tirat mutfak atölyesinde’ ilk workshop gerçekleştirildi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın yanı sıra TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın mutfağa girerek el yapımı makarna hazırladıkları atölyede gerçekleştirilen ilk workshopta kursiyerler, ödüllü aşçı Müslüm Aktaş’ın yönetiminde Güneydoğu Asya’nın en yaygın mutfak lezzetlerinden birisi olan suşi yapımını öğrendi. Malzemelerin alternatif kullanım şekilleri, Türk damak tadına uyumu gibi konularda anlatımların yapıldığı workshop oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Workshop sonrası yaptıkları suşileri birbirlerine tattıran kursiyerler sertifika aldı. Tirat mutfak atölyesinde ilk workshopu gerçekleştiriyor olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Tam da amaçladığımız gibi farklı meslek gruplarından onlarca vatandaşımız, dünya mutfağının en önemli lezzetlerinden birisi olan suşi yapımını öğrendi. Burada eğitim alan vatandaşlarımız dünyanın farklı tatlarını hazırlamayı öğrenecek. Normal zamanlarda da farklı damak tatlarını almak isteyen insanlarımıza hizmet verecek şekilde projelendirdik” dedi.

Birkaç yıl önce hayata geçirilen amfi tiyatronun kafeterya bölümünün, dünya mutfaklarının örneklerinin öğretildiği bir yemek atölyesi olmasını kararlaştırdıklarını belirten Tarhan, pandemi süreciyle birlikte insanların en çok gıda ve beslenmeye ihtiyaç duyduğunu söyledi. Tarhan, “Pandemi süreciyle birlikte virüs bize gösterdi ki beslenmemize daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Bağışıklık sistemimizi güçlendirecek daha sağlıklı besinler tüketmek zorundayız. İyi olmasını ümit ediyorum. Bizimde salgın sürecine bu şekilde bir katkımız olsun istiyoruz” diye konuştu.

