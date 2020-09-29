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Tirat Mutfak’ta yemekler lezzetli, tarifler ücretsiz

MERSİN HABERLERİ  | 29.09.2020 17:47 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi’nin hayata geçirdiği Tirat Mutfak Atölyesinde, Uluslararası yarışmalarda birincilikleri olan ödüllü aşçı Müslüm Aktaş yönetimindeki ‘Tirat Mutfak Bistro’ hizmet vermeye başladı.Türk ve dünya mutfağından lezzetlerin hazırlandığı Tirat Mutfak Bistro, el yapımı makarnanın farklı çeşitlerinden oluşan zengin menüsüyle müşterilerine eşsiz lezzetler sunuyor.

Tirat Mutfak’ta yemekler lezzetli, tarifler ücretsiz

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi’nin hayata geçirdiği Tirat Mutfak Atölyesinde, Uluslararası yarışmalarda birincilikleri olan ödüllü aşçı Müslüm Aktaş yönetimindeki ‘Tirat Mutfak Bistro’ hizmet vermeye başladı.
Türk ve dünya mutfağından lezzetlerin hazırlandığı Tirat Mutfak Bistro, el yapımı makarnanın farklı çeşitlerinden oluşan zengin menüsüyle müşterilerine eşsiz lezzetler sunuyor. Akdeniz Mahallesi’nde bulunan Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatrosu içerisindeki Tirat Bistro, doğum günü, iş yemeği, kokteyl gibi toplu organizasyonlara da ev sahipliği yapıyor. Gelen müşteriler, sunulan yemeklerin ‘açık mutfak’ konsepti sayesinde hangi koşullarda yapıldığını rahatlıkla izleyebiliyor. Tirat Mutfak Atölyesi eğitmeni, Gastro Sanat Akademisi’nin Kulüp Başkanı Şef Müslüm Aktaş, “Tirat’ın mutfağında şeflik yapıyorum. 10 yıldır bu sektördeyim. Tirat Mutfak Bistro’da Mersin’de olmayan taze makarnalar yapıyoruz. Hiçbir zaman hazır sos kullanmıyoruz. Sosların tamamını kendimiz yapıyoruz. Baharat, taze sebze ve meyvelerimizi Belediyemize ait Kadın Üretici Pazarları’ndan temin ediyoruz. Misafirlerimizi rezervasyonla konuk ediyoruz. Mutfağımız herkese açıktır. Doğum günü, toplantı yemekleri, nişan, kokteyl gibi özel günlerde ön görüşmemizi yaptıktan sonra rezerve alabiliyoruz. Mutfağımız sabah saat 09.00’dan itibaren açıktır. Randevu almak isteyen vatandaşlarımız 0 555 140 70 27 numaradan bizlere ulaşabilirler” şeklinde konuştu.
Mezitli Belediyesi Tirat Mutfak Atölyesi ve Bistro’nun Mersin’in en modern ve donanımlı mutfaklarından birisi olduğunu dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise “Açılışıyla Türkiye’de ve Mersin’de büyük yankı uyandıran Mezitli Belediyesi Tirat Mutfak Atölyemize vatandaşlarımız kısa sürede yoğun ilgi gösterdi. En son teknolojiye sahip modern mutfağımızda ödüllü şef Müslüm Aktaş, kursiyerlere farklı workshop düzenleyerek, vatandaşlarımıza dünyanın en yaygın lezzetlerinin tariflerini öğretiyor. Mutfağımız da bir de bistro bölümü oluşturarak, halkımızın kullanımına açtık. Tirat Mutfağımızdaki en önemli hususlardan birisi de şeffaf olması. Gelen müşterilerimiz hangi koşullarda yemek yapıldığını görebiliyorlar. Müşterilerimiz mutfağımızda yemek yapılırken, aynı zamanda yapılan yemekleri de izleyebiliyor. Şeflerimiz bazı müşterilere yapılan yemeklerin tariflerini de veriyor” ifadelerini kullandı.

Tirat Mutfak’ta yemekler lezzetli, tarifler ücretsiz

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