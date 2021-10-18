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Tırdaki briketler sivil askeri aracın üzerine devrildi, 2'si asker 3 kişi yaralandı

18.10.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tırdaki briketler sivil askeri aracın üzerine devrildi, 2'si asker 3 kişi yaralandı

KİLİS (AA) - Kilis'te seyir halindeki tırda bulunan briketlerin sivil askeri aracın üzerine devrilmesi sonucu 2'si asker 3 kişi hafif yaralandı.

H.K. yönetimindeki 27 DB 207 plakalı tırda yüklü briketler, Kilis-İslahiye kara yolunun 5. kilometresinde sürücüsünün viraja hızlı girmesi üzerine yolun karşı şeridinde seyir halindeki M.K'nin kullandığı sivil askeri midibüsün üzerine devrildi.

Midibüsün arkasından gelen O.B. kontrolündeki 23 HZ 866 plakalı otomobil ise yola savrulan briketlere çarptı.

Kazada, midibüste bulunan 2'si asker biri sivil memur 3 kişi hafif yaralandı. Yaralı 3 kişi, ilk tedavilerinin ardından sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yola savrulan briketlerin kepçeyle kaldırılması sonrasında yol ulaşıma açıldı.

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