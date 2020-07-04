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Tire Belediye Başkanı Duran'ın makam odasında dinleme cihazı bulundu

İZMİR HABERLERİ  | 04.07.2020 12:41 | Son Güncelleme

Tire Belediye Başkanı Duran'ın makam odasında dinleme cihazı bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'de, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran'ın makam odasında dinleme cihazı bulundu.

Alınan bilgiye göre, bir durumdan şüphelenen Duran, Tire İlçe Emniyet Müdürlüğüne haber verdi.

Odada arama yapan ekipler, makam masasının çekmecesinde dinleme cihazı buldu.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Tire Belediye Başkanı Duran, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Bizim kimseden saklayacak bir şeyimiz yok. Biz bu makamın kapılarını tüm halkımıza açtık. Belediyeyi kapalı kapılar ardından karar alınan durumdan Tire halkına hesap verir, adil, şeffaf bir hale getirdik. Çok şükür, kimseden hiçbir konuda, hiçbir şekilde çekincemiz yok."

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