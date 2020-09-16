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Tirebolu-Doğankent karayolunda heyelan

GİRESUN HABERLERİ  | 16.09.2020 17:13 | Son Güncelleme

Giresun’da Tirebolu-Doğankent karayolunun Arslancık köyü mevkiinde yol çalışması esnasında heyelan meydana geldi.Tirebolu-Doğankent karayolunun Arslancık Köyü mevkiinde servis yolu yapımı sırasında heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Tirebolu-Doğankent karayolunda heyelan

Giresun’da Tirebolu-Doğankent karayolunun Arslancık köyü mevkiinde yol çalışması esnasında heyelan meydana geldi.
Tirebolu-Doğankent karayolunun Arslancık Köyü mevkiinde servis yolu yapımı sırasında heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Yol açma çaılşmalarının devam ettiği bilgisi verildi.
Öte yandan Tirebolu-Doğankent karayolunun 12. kilometresinde 22 Ağustos günü yaşanan selde menfez çökmüş olayda 5 jandarma görevlisi içlerinde bulunduğu aracın dereye düşmesi sonucu şehit olmuş bir iş makinesi operatörü de kaybolmuştu.

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