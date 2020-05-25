YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Tire’de jandarmadan uyuşturucu baskını: 4 gözaltı

Tire’de jandarmadan uyuşturucu baskını: 4 gözaltı

İZMİR HABERLERİ  | 25.05.2020 14:58 | Son Güncelleme

İzmir’in Tire ilçesinde, jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı iddialarıyla 4 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre olay, Tire’ye bağlı Büyükkale Mahallesi’nde meydana geldi.

Tire’de jandarmadan uyuşturucu baskını: 4 gözaltı

İzmir’in Tire ilçesinde, jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı iddialarıyla 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre olay, Tire’ye bağlı Büyükkale Mahallesi’nde meydana geldi. Tire İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Büyükkale Jandarma Karakolundaki görevliler, mahallede yaşayan B.S., F.S., N.S. ve M.S. isimli şahısların Büyükkale’den Bayındır Çırpı’ya uyuşturucu sevk edecekleri bilgisini aldı. Harekete geçen jandarma timi, şüphelilerin bulunduğu aracı Büyükkale içinde durdurdu. Şahıslar üzerinde yapılan aramada 11 paket kenevir maddesi bulundu. Bunun üzerine olayla ilgili Büyükkale Mahallesi’nde bir adreste arama yapan jandarma ekipleri, ev içerisinde 2 adet kuru sıkıdan bozma ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 49 adet mermi, uyuşturucu içiminde kullanılan “bong” diye tabir edilen aparatlar ve evin bahçesinde dikili vaziyette 160 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Suç aletlerine el koyan jandarma, şahısları gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilecek.

Tire’de jandarmadan uyuşturucu baskını: 4 gözaltı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polisi çileden çıkardı! Evinin balkonuna kaçtı cezadan kurtulamadıPolisi çileden çıkardı! Evinin balkonuna kaçtı cezadan kurtulamadı
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Artan yılan ölümleri tedirgin ediyor

Artan yılan ölümleri tedirgin ediyor

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Kayseri-Kahramanmaraş yolunda trafik kazası: 1 ölü

Kayseri-Kahramanmaraş yolunda trafik kazası: 1 ölü

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdiler

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdiler

Başhekim Beytur’dan Covid-19 uyarısı

Başhekim Beytur’dan Covid-19 uyarısı

İzmir Namaz Vakitleri 25 Mayıs Pazartesi

İmsak
04:02
Sabah
05:46
Öğle
13:13
İkindi
17:06
Akşam
20:31
Yatsı
22:07

İzmir Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Pazartesi

Hazal Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Dilek Eczanesi
Balcova
İlayda Eczanesi
Balcova
Hayat Eczanesi
Bayindir
İlkege Eczanesi
Bayrakli
Yelken Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

İntihar ettiği düşünülen İzmirli iş adamını, 16 yaşındaki kızı öldürmüş

İntihar ettiği düşünülen İzmirli iş adamını, 16 yaşındaki kızı öldürmüş

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Meslektaşının Çantasını Çalmakla Suçlanan Avukata Ceza

Meslektaşının Çantasını Çalmakla Suçlanan Avukata Ceza

Liseli kız can verdi

Liseli kız can verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.