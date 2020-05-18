YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Tire’de kiraz üreticisi yol istiyor

Tire’de kiraz üreticisi yol istiyor

İZMİR HABERLERİ  | 18.05.2020 15:04 | Son Güncelleme

İzmir’in Tire ilçesindeki kiraz üreticileri, üretim yollarının yıllardır yapılmadığını iddia ederek, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yolu yaparak kiraz üreticisine destek olmasını istedi.İzmir’in Tire ilçesi Çukurköy Mahallesi Değirmenlik mevkiinde yaşayan kiraz üreticileri, yıllardır yapılmadığını iddia ettikleri üretim yolları için İzmir Büyükşehir Belediyesinden destek istedi.

İzmir’in Tire ilçesindeki kiraz üreticileri, üretim yollarının yıllardır yapılmadığını iddia ederek, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yolu yaparak kiraz üreticisine destek olmasını istedi.
İzmir’in Tire ilçesi Çukurköy Mahallesi Değirmenlik mevkiinde yaşayan kiraz üreticileri, yıllardır yapılmadığını iddia ettikleri üretim yolları için İzmir Büyükşehir Belediyesinden destek istedi. Avrupa’ya kiraz ihracatı da yapan Tireli kiraz üreticileri, kirazların taşınması noktasında sıkıntı yaşadıklarını ve 3 kilometrelik üretim yolunun yıllardır kanayan bir yara haline geldiğini söyledi.
Kiraz üreticilerinden Nail Sarp, yolun her yıl programa alındığını ancak bir türlü yapılmadığını belirterek, “Bölgenin en güzel kirazlarını yetiştiriyoruz. Yıllık 3 ton kiraz hasadım var. Ancak bu kirazları taşırken yolumuz çok kötü olduğu için mahsulümüz eziliyor. Aziz Kocaoğlu döneminden bu yana her yıl söz veriliyor ancak bir türlü yolumuz yapılmadı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in sesimizi duymasını istiyoruz” dedi.
Büyükşehir yetkililerinin, üretim yolunu bu yıl da programa aldıklarını ve yapacaklarını söylediklerini ifade eden Sarp, “İnşallah bu yıl yolumuzu yaparlar, bizde bu çileden kurtuluruz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sarkıntılık yaptı diye... Korkunç cinayet! Sarkıntılık yaptı diye... Korkunç cinayet!
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet’te motosiklet denetimleri

Emet’te motosiklet denetimleri

Sokağa çıkma kısıtlamasında mehterandan moral konseri

Sokağa çıkma kısıtlamasında mehterandan moral konseri

Seçer: “Çok şükür, helikopterden kurtuldum”

Seçer: “Çok şükür, helikopterden kurtuldum”

Kırsal kesimde yılanlar ortaya çıktı

Kırsal kesimde yılanlar ortaya çıktı

100 dönümlük Dilovası tır parkı projesi başladı

100 dönümlük Dilovası tır parkı projesi başladı

Belediyeden minibüsçülere 10 litre mazot desteği

Belediyeden minibüsçülere 10 litre mazot desteği

İzmir Namaz Vakitleri 18 Mayıs Pazartesi

İmsak
04:10
Sabah
05:51
Öğle
13:13
İkindi
17:05
Akşam
20:25
Yatsı
21:59

İzmir Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Pazartesi

Bilgin Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Başgöl Eczanesi
Balcova
Evin Eczanesi
Balcova
Büyük Eczanesi
Bayindir
Nuray Eczanesi
Bayrakli
Yelken Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

İntihar ettiği düşünülen İzmirli iş adamını, 16 yaşındaki kızı öldürmüş

İntihar ettiği düşünülen İzmirli iş adamını, 16 yaşındaki kızı öldürmüş

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Hijyen Ekipleri dur durak bilmiyor

Hijyen Ekipleri dur durak bilmiyor

Siteler Mahallesinden sağlık çalışanlarına moral ziyareti

Siteler Mahallesinden sağlık çalışanlarına moral ziyareti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.