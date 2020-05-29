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Tire’de zeytin sineğine karşı toplu mücadele protokolü

İZMİR HABERLERİ  | 29.05.2020 15:02 | Son Güncelleme

Tuzaklarla Toplu ve Eş Zamanlı Mücadele Uygulaması, Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında Tire’de zeytin sineği zararlısına karşı protokol imzalandı.Tire’de zeytin sineği zararlısına karşı, plastik şişe ile yapılmış Tuzaklarla Toplu ve Eş Zamanlı Mücadele Uygulaması, Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında Tire İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, Tire Ziraat Odası ve Tire Ticaret Odası ile bir protokol imzalandı.

Tuzaklarla Toplu ve Eş Zamanlı Mücadele Uygulaması, Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında Tire’de zeytin sineği zararlısına karşı protokol imzalandı.
Tire’de zeytin sineği zararlısına karşı, plastik şişe ile yapılmış Tuzaklarla Toplu ve Eş Zamanlı Mücadele Uygulaması, Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında Tire İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, Tire Ziraat Odası ve Tire Ticaret Odası ile bir protokol imzalandı. Tire İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mutlu Tıraş, “İlçemizin en önemli gelir kaynaklarından sofralık zeytin ve zeytinyağı üretiminde, iklim koşulları ve zeytin sineğinin verdiği zarar nedeniyle zeytinyağı verimi düşmüş ve asit oranı yükselmiştir. İlçemizde zeytin sineğinin neden olduğu bu zararların en aza indirilebilmesi için pilot bölge olarak Peşrefli Mahallesi seçildi. 14 üreticimiz ve 5 bin adet zeytin ağacı belirlendi. Zeytin sineği ile mücadele Tire İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde eş zamanlı olarak, zamanında ve doğru biyoteknik mücadele şeklinde yapılacaktır” dedi.

Tuzakların maliyet yönüyle daha ekonomik olan ve İspanya gibi zeytincilikte ileri ülkelerde de kullanılan ve hazırlanması son derece kolay olan "Olipe" adı verilen tuzaklar olduğunu belirten Tıraş “Plastik şişelerle yapılan içerisi DAP gübresi eriyiği ile doldurularak hazırlanan bu tuzaklar her ağaca asılacak. Bu kapsamda gerekli faaliyetler ve çiftçilerle eğitim çalışmaları yapılacak ve asılan tuzaklar düzenli olarak takip ve kontrol edilecek” diye konuştu. Proje ile biyoteknik mücadele yöntemi yaygınlaştırılması, doğal dengenin korunması, üreticilerin mücadele masraflarının azaltılması ve ekonomik tasarruf sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca proje sonunda, tüketiciler ilaç kalıntısı olmayan ürün elde etmiş olacak.

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