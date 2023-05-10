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Tirilye mezarlık yolunda çalışmalar başladı

10.05.2023 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mudanya Belediyesi, Tirilye Kabristan sokakta üstyapı çalışmalarına başladı.

Tirilyeliler tarafından sıklıkla kullanılan mezarlık yolunda yağmur suyu toplama hattı sebebiyle yaşanan sıkıntıyı Mudanya Belediyesi çözüme kavuşturuyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalara başlarken Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Hemşehrilerimizin daha fazla mağduriyet yaşamaması için üstyapı çalışmalarına başladık. Yol düzenleme ve malzeme seriminin ardından kısa süre içinde sokak parke ile kaplanacak. Mahallemizin en fazla şikayet gelen bölgedeki sorunu da çözülmüş olacak. Her zaman olduğu gibi Mudanyamızın tüm ihtiyaçlarına yanıt veriyor, kentimizin dört bir yanında çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

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