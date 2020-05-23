YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Tırın çarptığı genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Tırın çarptığı genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.05.2020 12:45 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Bünyan ilesinde meydana gelen trafik kazasında, tırın çarptığı genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gergeme Mahallesinde dün gece meydana gelen kazada, 06 FB 1317 plakalı tır, yaya halinde olan Doğukan Çam isimli gence çarptı.

Tırın çarptığı genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Kayseri’nin Bünyan ilesinde meydana gelen trafik kazasında, tırın çarptığı genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gergeme Mahallesinde dün gece meydana gelen kazada, 06 FB 1317 plakalı tır, yaya halinde olan Doğukan Çam isimli gence çarptı. Kazda Doğukan Çam ağır yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Doğukan Çam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Doğukan Çam’ın ölümünden sonra sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, "Hepimizi derinden etkileyen, üzüntüye boğan bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden, genç kardeşimiz Doğukan Çam’a Alah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum" ifadelerini kulandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görüntüler Türkiye'den! Mağaraya girip yarasayı öptüGörüntüler Türkiye'den! Mağaraya girip yarasayı öptü
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

10 gün sonra toprağa verildi

10 gün sonra toprağa verildi

Genç Kızılay’dan 7 bin 500 maske

Genç Kızılay’dan 7 bin 500 maske

Çatı katında Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Çatı katında Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Sivas'ta Eğriçimen Yaylası mayıs ayında yağan karla beyaza büründü

Sivas'ta Eğriçimen Yaylası mayıs ayında yağan karla beyaza büründü

Sivas’ta Mayıs karı

Sivas’ta Mayıs karı

Bayram öncesi Buca pazarlarında teyakkuz

Bayram öncesi Buca pazarlarında teyakkuz

Kayseri Namaz Vakitleri 23 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:29
Sabah
05:13
Öğle
12:40
İkindi
16:33
Akşam
19:57
Yatsı
21:33

Kayseri Nöbetçi Eczaneler23 Mayıs Cumartesi

Boduroğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Merkez Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Selin Erdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yıldırım Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Büyükbakırcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gülçin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İşler Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kayseri’ye giriş ve çıkışlar 19 Mayıs’a kadar durduruldu

Kayseri’ye giriş ve çıkışlar 19 Mayıs’a kadar durduruldu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Gustavo Campanharo’yu eşi tıraş etti

Gustavo Campanharo’yu eşi tıraş etti

Mehmet İle Şaheste Bir Ömür Mutluluğa “evet” Dedi

Mehmet İle Şaheste Bir Ömür Mutluluğa “evet” Dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.