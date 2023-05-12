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Tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

12.05.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçen yayaya tır çarptı. Meydana gelen kazada yaya hayatını kaybetti.

Tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaza, Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi battı çıktı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Ş idaresindeki 41 VL 555 plakalı Mercedes marka tır, yaya geçidi olmayan yerden yolun karşısına geçen Ahmet Alasırt’a (29) çaptı.

Çapmanın şiddetiyle savrulan Alasırt, hareketsiz şekilde yerde kaldı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Alasırt’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Alasırt’ın cansız bedeni cenaze aracına yüklenerek otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Çarpan tırın sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan Alasırt’a ait bir çift ayakkabının kaza yerinden yaklaşık 40 metre ileride olduğu görüldü.
Polis olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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