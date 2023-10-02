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Tırın uçurumdan yuvarlanmasını dorsesi engelledi: 1 yaralı

02.10.2023 07:32 | Son Güncelleme:
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Bolu’nun Mudurnu ilçesinde Aynalıkaya geçişinde bariyerlere çarpan tır, uçurumda askıda kaldı. Tırın sürücüsü kazada hafif şekilde yaralandı.

Tırın uçurumdan yuvarlanmasını dorsesi engelledi: 1 yaralı

Kaza, Mudurnu ilçesi ile Nallıhan ilçesini birbirine bağlayan Aynalıkaya geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nallıhan istikametinde seyreden Ahmet U. idaresindeki 41 AEL 170 plakalı tır, Aynalıkaya geçişinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan tır, bariyerlere çarptı ardından askıda kaldı. Meydana gelen kazada tırın sürücüsü Ahmet U., hafif şekilde yaralandı. Bariyerlere çarparak askıda kalan tırın dorsesi, uçurumdan aşağı yuvarlanma tehlikesine engel oldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hafif yaralanan sürücü Ahmet U.’ya ayakta müdahale edildi.
Askıda kalan tır çekici yardımıyla kurtarıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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