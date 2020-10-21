YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Tırla çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Tırla çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 21.10.2020 22:11 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Balçık Mahallesi ile Mollafenari Mahallesi arasında bulunan yolda meydana geldi.

Tırla çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Balçık Mahallesi ile Mollafenari Mahallesi arasında bulunan yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen öğrenilemeyen 34 PFT 79 plakalı otomobil ile 41 AFA 968 plakalı tır çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili incleme başlattı.

Tırla çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Operasyon sonrası görüntülerini paylaşmıştı! İşte Seda Sayan'ın son hali Operasyon sonrası görüntülerini paylaşmıştı! İşte Seda Sayan'ın son hali
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
En Çok Okunan Yerel Haberler
Motosiklet park tartışması kavgaya dönüştü
Motosiklet park tartışması kavgaya dönüştü
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Isparta'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Isparta'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kuşadası’nda motosikletler çarpıştı: 2 yaralı
Kuşadası’nda motosikletler çarpıştı: 2 yaralı
Bakım merkezlerinden hizmet alma şartlarında değişiklik
Bakım merkezlerinden hizmet alma şartlarında değişiklik
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum

Kocaeli Namaz Vakitleri 21 Ekim Çarşamba

İmsak
05:47
Sabah
07:11
Öğle
12:50
İkindi
15:49
Akşam
18:19
Yatsı
19:38

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler21 Ekim Çarşamba

Deniz Eczanesi
Karamursel
Yenikent Eczanesi
Derince
Cankatar Eczanesi
Darica
Seymen Eczanesi
Golcuk
Paşa Eczanesi
Izmit
Kuruçeşme Merkez Eczanesi
Izmit
Sümer Eczanesi
Kartepe
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Pandemi sürecinde zenginlik hayali kurarken mağdur olmamak için bu uyarıları dikkate alın
Pandemi sürecinde zenginlik hayali kurarken mağdur olmamak için bu uyarıları dikkate alın
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor
Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor
İlişkilerde şiddet görüyorsanız, bu uyarıları dikkate alın
İlişkilerde şiddet görüyorsanız, bu uyarıları dikkate alın
Gölcük KO-MEK yeni dönemde açılış için gün sayıyor
Gölcük KO-MEK yeni dönemde açılış için gün sayıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.