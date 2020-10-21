Tırla çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Balçık Mahallesi ile Mollafenari Mahallesi arasında bulunan yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen öğrenilemeyen 34 PFT 79 plakalı otomobil ile 41 AFA 968 plakalı tır çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili incleme başlattı.



