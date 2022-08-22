Tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Şanlıurfa'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yasin Çiftçi'nin kullandığı 63 YV 489 plakalı motosiklet, Şanlıurfa-Akçakale kara yolu 15'nci kilometresinde S.Ö'nün kullandığı 63 AEN 505 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Çiftçi, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çiftçi, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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