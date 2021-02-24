Tırla çarpışan patpatın sürücüsü ağır yaralandı

Konya’nın Akşehir ilçesinde patpat diye tabir edilen aracın tırla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, patpat sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar istikametinden Konya istikametine seyir halinde olan İsmail A. (61) idaresindeki 63 KH 050 plakalı tır, Adsız Mahallesinden Tren Garı Kavşağı’na çıkmakta olan Canbulat G. (81) idaresindeki patpat diye tabir edilen araçla çarpıştı. Kazada ağır yaralanan patpat sürücüsü Canbulat G. Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

