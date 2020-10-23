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Tırla otobüs çarpıştı 6 yaralı

SİVAS HABERLERİ  | 23.10.2020 09:20 | Son Güncelleme

Sivas’ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsüyle tır çarpıştı, 6 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Erzincan karayolu Sivas’ın İmranlı ilçesi Kızıldağ geçişinde meydana geldi.

Tırla otobüs çarpıştı 6 yaralı

Sivas’ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsüyle tır çarpıştı, 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Erzincan karayolu Sivas’ın İmranlı ilçesi Kızıldağ geçişinde meydana geldi. Kazada Sivas istikametine gitmekte olan N.A. (58) yönetimindeki 25 AAP 213 plakalı yolcu otobüsü ile karşı yönden gelmekte olan İ.T. (46) yönetimindeki 76 AP 861 plakalı tır çarpıştı. Kazada otobüste bulunan 6 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla İmranlı İlçe Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile inceleme başlatıldı.

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