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Tiryakiler Denizli’de alınan sigara yasağını dinlemiyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 23.10.2020 15:58 | Son Güncelleme

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından yayımlanan genelgede halkın yoğun bulunduğu meydanlarda, park ve bahçelerde sigara içme yasağının 2’inci gününde vatandaşlar umursamadan sigara kullanmaya devam etti.Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından geçtiğimi gün yayımlanan genelge kapsamında doğru maske kullanımını engellediği gerekçesiyle halkın yoğun bulunduğu meydanlarda, park ve bahçelerde sigara içmek yasaklandı.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından yayımlanan genelgede halkın yoğun bulunduğu meydanlarda, park ve bahçelerde sigara içme yasağının 2’inci gününde vatandaşlar umursamadan sigara kullanmaya devam etti.
Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından geçtiğimi gün yayımlanan genelge kapsamında doğru maske kullanımını engellediği gerekçesiyle halkın yoğun bulunduğu meydanlarda, park ve bahçelerde sigara içmek yasaklandı. Alınan yasak kararı halkın büyük çoğunluğu tarafından olumlu bulunurken, yasağa aldırış etmeyenler ise ilk gününde kent meydanında sigara içmeye devam etti. Yasağın 2’inci gününde otobüs duraklarında ve vatandaşların dinleme alanı olan banklarda ise sigara kullanımı yine dikkatlerden kaçmadı. Toplumun yoğun olduğu alanlarda sigara içen vatandaşlardan ayrı maske kullanmayan vatandaşlarda dikkat çekti.

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