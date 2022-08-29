TİSK Başkanı Akkol'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı:

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında, "Zaferimizin 100'üncü yılını gurur içinde kutlarken bu mirası geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışacağımızı bir kez daha belirtmek isteriz." ifadesini kullandı.

Akkol, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olan, her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'ncü yıl dönümünün büyük bir gururla kutlandığını belirtti.

Eşi benzeri görülmemiş bir fedakarlıkla kazanılan ve istiklal mücadelesini başarıya taşıyan 30 Ağustos Zaferi'nin milletin inanç ve kararlılığıyla her türlü sorunu çözebileceğini tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Akkol, şunları kaydetti:

"Zaferimizin 100'üncü yılını gurur içinde kutlarken bu mirası geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışacağımızı bir kez daha belirtmek isteriz. Bu vesileyle şahsım ve konfederasyonumuz adına, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize saygı ve minnetlerimi sunuyorum. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."​​​​​​​

