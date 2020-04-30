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Tıskaoğlu: "Virüs değil iyilik bulaştırıyoruz"

ZONGULDAK HABERLERİ  | 30.04.2020 17:26 | Son Güncelleme

Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ZONSİAD), hemşehrileri için bir destek kampanyası başlattı.

Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ZONSİAD), hemşehrileri için bir destek kampanyası başlattı. Korona virüs sebebiyle zor durumda kalan, çalışamayan, desteğe ihtiyacı olan Zonguldaklılar için gıda kolisi kampanyası başlatıldı. Başkan Tıskaoğlu, 500 hedef ile başladıkları yardım kampanyasında 5000 sayısını aşmanın mutluluğu içerisinde olduklarını, hedeflerinize 6767 rakamına ulaşmak olduğunu belirtti.
ZONSİAD Başkanı Necdet Tıskaoğlu, Zonguldak’a 4 bin koli kumanya yardımı gönderdiklerini belirterek, “Bu yardımı hakkaniyetli bir şekilde dağıttık” dedi.
ZONSİAD Başkanı Necdet Tıskaoğlu hedefleri ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bugün 4 bin kumanya kolisini Zonguldak’a gönderdik. Kampanyamız büyüdü, hem de Almanya-Türkiye ilişkisi güçlenmiş oldu. Dağıtım konusunda biz hakkaniyetli olmaya çalıştık. Şu an kumanya kolilerini merkez ve ilçelerdeki valilik, kaymakamlıklar, belediyeler sivil toplum kuruluşlarına ve muhtarlara teslim etmeni mutluluğunu yaşıyoruz. Çok gururluyum çok mutluyum. İnanılmaz bir şey oldu, 5 bin sayısına ulaştık. Hedefimiz 67 67 yani 6767 rakamına ulaşmak. Ve bu kampanyaya destek veren bütün dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Güzel bir iş olduğu güzel bir iş başardık. Biz özellikle ciddi bir ekiple beraber bütün belediye başkanlarını aradım. Yani Çatalağzı Belediye Başkanı, Muslu Belediye Başkanı, Karapınar Belediye Başkanı, Elvanpazarcık Belediye Başkanı dahil tüm belediye başkanlarını aradım. Ancak Ereğli Belediye Başkanı yardımı reddetti. Bunun üzerine 75 koliyi Ereğli Kaymakamlığı’na teslim ettik. Biz Ereğli ile etle tırnak gibiyiz. Biz birleşeceğiz, biz bu şehirde teşvikleri hayata geçireceğiz, tekrar yeniden tersine bir göç getireceğiz. Bizim asıl amacımız bu. Zonguldak’ı daha geliştirip kalkındırmak bizim en başta hedefimiz".

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