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TİSK'in Ortak Paylaşım Forumu, etkinlik dünyasının "Oscar"ını kazandı

17.05.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dijital teknoloji kullanımı alanında, daha önce Best Events Awards'ta ödüllendirilen Forum, 11. Global Eventex Awards'ta da Virtual Event/Sanal Etkinlik kategorisinde ödüle layık görüldü

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından geçen yıl ikincisi düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu, etkinlik dünyasının "Oscar"ı olarak görülen Eventex tarafından ödüllendirildi.

TİSK'ten yapılan açıklamada, Ortak Paylaşım Forumu'nun ilkinin, Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'un liderliğinde işçi, işveren ve kamudan oluşan üçlü sacayağına yönelik olarak, "Birlikte Mümkün Türkiye" sloganıyla 2019'da düzenlendiği anımsatıldı.

Forumun ikincisinin, 15-16 Ekim 2020'de "İşimizin Yarını" ana teması ile İstanbul'da düzenlendiği belirtilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Salgın koşulları nedeniyle dijital olarak düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu 2020'de, birçok ilk gerçekleştirildi. Forumda, çalışma hayatının geleceği ve dijitalleşmenin önemi konuşulurken, dünyada ilk kez bir forumda genişletilmiş gerçeklik teknolojisi kullanılarak da bir ilke imza atıldı. Yaklaşık 1000 kişinin canlı takip ettiği Ortak Paylaşım Forumu 2020'nin başarısı, uluslararası arenada bir kez daha takdir gördü. Daha önce Best Events Awards'tan Dijital Teknoloji Kullanımı alanında ödüllendirilen Forum, 11. Global Eventex Awards'tan da Virtual Event/Sanal Etkinlik kategorisinde ödüle layık görüldü."

Eventex'in, etkinlik dünyasının "Oscar Ödülleri" olarak görüldüğü belirtilen açıklamada, 37 ülkeden 561 başvurunun yapıldığı ödül programında, Ortak Paylaşım Forumu'nun, Mercedes Benz, Samsung, YouTube, IBM, Rolls Royce gibi dünyaca ünlü markalarla birlikte ödüle değer görüldüğünü kaydedildi.

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