"Tisna Antik Kenti" Aliağa Belediyesinin katkılarıyla gün yüzüne çıkıyor

İzmir’in Aliağa ilçesi Uzunhasanlar Mahallesi’nde bulunan Tisna Antik Kenti, Aliağa Belediyesinin çalışmalarıyla yeniden hayat buldu.

Bölgenin 8 bin 500 yıllık tarihini gelecek kuşaklara aktarmak için kent belleği çalışmalarını sürdüren Aliağa Belediyesi, Tisna Antik Kentinde gerçekleştirilen arkeolojik yüzey araştırmalarını yayına dönüştürdü. Aliağa Kent Kitaplığının 14. yayını “Tisna Antik Kenti’nde İlk Araştırmalar ve Gözlemler” önümüzdeki ay kitapseverlerle buluşacak.

Arkeoloji dünyasına ışık tutacak 302 sayfalık eserin yazarlığını, Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Erdan yaptı. Yayın, Aiolis Bölgesi’nin önemli merkezlerinden biri olarak gösterilen Tisna Antik Kentini ayrıntılarıyla bilim dünyasına tanıtıyor.

Tisna Antik Kentinin bulunduğu konum itibariyle çevresindeki diğer Aiolis kentlerine göre çok az bilinen; ancak arazide sunduğu bulgularla oldukça önemli bir yerleşim alanı olduğunu belirten Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Erdan, “Elimizdeki bilgilerle, Tisna Antik Kentinin İ.Ö 3 bin yıl sonundan itibaren iskân edildiğini ve İ.S 14. yüzyıla kadar, Doğu Roma İmparatorluğunun bir parçası olduğu döneme kadar burada yerleşim olduğunu gördük. Tisna’nın kurulu olduğu, Sarı Kale Tepe ve Koca Kale Tepe olarak anılan, Aliağa ilçesi Uzunhasanlar Mahallesi sınırları içinde yer alan sahada geniş zaman aralığına denk gelen iskânın olduğunu araştırmalarımız sırasında fark ettik. Tisna’da öncelikli olarak araştırdığımız bu bölgenin yerli halklarıdır" dedi.

Tisna Antik Kentindeki çalışmaları Aliağa Belediyesinin destekleriyle çok hızlı bir şekilde yayınlara dönüştürdüklerini ifade eden Erdan, “Bu kitap, genel itibariyle Tisna Antik Kentinde hangi dönemlerde yerleşim olduğu, Tisna’nın gelecekte bizlere neler sunabileceğine dair ipuçlarını yansıtıyor. Temel bilgilerden oluşan kitap hem arkeoloji dünyasına hem de Aliağa ve çevresinin kültürel birikimine katkı sunmasını bekliyoruz. Yayının hazırlanmasında ve kültürel çalışmalarda bizleri destekleyen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.

