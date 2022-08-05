YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Tivibu, bugün başlayacak Bundesliga'ya ev sahipliği yapacak

Tivibu, bugün başlayacak Bundesliga'ya ev sahipliği yapacak

05.08.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tivibu, bugün başlayacak Bundesliga'ya ev sahipliği yapacak

İSTANBUL (AA) - Tivibu, bugün başlayacak Almanya 1. Futbol Ligi Bundesliga'ya ev sahipliği yapacak.

Türk Telekom açıklamasına göre, sporseverlere futboldan basketbola, tenisten motor sporlarına kadar uzanan zengin içerikler sunan Tivibu Spor, Bundesliga'nın 2022-2023 sezonunun ilk karşılaşmasını izleyicilerle naklen buluşturacak.

Yeni sezonda Bundesliga'nın ilk haftasında bugün 21.30'da Eintracht Frankfurt-Bayern Münih karşı karşıya gelecek. İlk maç, Tivibu Spor kanalından naklen yayınlanacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da kargo paketine gizlenmiş 1073 sikke ele geçirildiİstanbul'da kargo paketine gizlenmiş 1073 sikke ele geçirildi
Afyonkarahisar'da bir kadının mide ameliyatının ardından ölmesi üzerine inceleme başlatıldıAfyonkarahisar'da bir kadının mide ameliyatının ardından ölmesi üzerine inceleme başlatıldı
Gaziantep FK'de toplu imza töreniGaziantep FK'de toplu imza töreni
Anahtar Kelimeler:
Bundesliga Türk Telekom

İstanbul Namaz Vakitleri 5 Ağustos Cuma

İmsak
04:14
Sabah
05:57
Öğle
13:15
İkindi
17:08
Akşam
20:24
Yatsı
21:59

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczane
Adalar
Canan Arnavutköy Eczanesi
Arnavutkoy
Bizim Eczane
Atasehir
Filiz Eczanesi
Avcilar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sarımsağı solladı! Faydası iki katı

Sarımsağı solladı! Faydası iki katı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Çöpçatanları: Google Çeviri uygulaması! ''Zoru başardık''

Çöpçatanları: Google Çeviri uygulaması! ''Zoru başardık''

Süper minisiyle poz verince olay oldu! Görenler "Nereden nereye" dedi

Süper minisiyle poz verince olay oldu! Görenler "Nereden nereye" dedi

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.