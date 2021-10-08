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Tivibu ve Da Vinci, öğrencilere evde robotik ve kodlama atölyesi düzenliyor

08.10.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tivibu ve Da Vinci, öğrencilere evde robotik ve kodlama atölyesi düzenliyor

İSTANBUL (AA) - Tivibu ve Da Vinci TV, tasarım odaklı düşünce ile geleceğin teknolojilerini üreten çocukların yetişmesine destek vermek için 8-12 yaş arası öğrencilere özel bir VR Robotik ve Kodlama atölyesi düzenliyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Tivibu, en popüler kanalları arasında yer alan Da Vinci TV ile öğrencilere özel bir eğitim projesine imza atıyor.

Bu çerçevede 8-12 yaş arası öğrencilere özel bir VR Robotik ve Kodlama atölyesi düzenlenecek. Çocuklar, bu online atölyede VEXRobotics'in yeni yazılımı #VEXCode VR ile evde robot olmadan da uzaktan kodlamayı öğrenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom TV/OTT İçerik ve Platform Yönetimi Direktörü Muhammed Ziyad Varol, çocuklara eğitimde fırsat eşitliği ve kolay öğrenme ortamları sağlamak için Da Vinci TV ile düzenli gerçekleştirdikleri bilim ve teknoloji eğitimlerinin Türk Telekom Tivibu çatısı altında çok önemli bir misyonu olduğunu belirterek, "Geleceği çocuklarımız ve yeni nesil teknolojilerle şekillendirmek için Türk Telekom Tivibu olarak var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

- 10 öğrenci özel bir yarışma ile belirlenecek

Verilen bilgiye göre, 10 öğrenci özel bir yarışma ile belirlenecek. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler öncelikle 7-14 Ekim 2021 tarihleri arasında @davinciturkiye ve @tivibu Instagram hesaplarını takibe alması gerekiyor.

Ardından Tivibu’nun Instagram resmi hesabında kampanya için paylaşılan postun altına "Bir robot tasarlama şansınız olsa, robotun görevi ne olurdu?" sorusunu nedeniyle birlikte cevaplayarak paylaşan ve 3 arkadaşını etiketleyenler yarışmaya katılmış olacak.

Uzman jüri tarafından değerlendirme sonucu kazanan 10 öğrenci, 19 Ekim’de Tivibu’nun @tivibu Instagram resmi hesabından duyurulacak.

Da Vinci TV iş birliğiyle düzenlenen VR Robotik ve Kodlama eğitimi, 06 Kasım 10.30-12.00 saatleri arasında online gerçekleştirilecek.

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