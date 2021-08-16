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Tivibu’da belgesel zamanı

16.08.2021 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tivibu, otomobil tutkunlarına, tarih meraklılarına ve doğaseverlere özel pek çok belgeseli ay boyunca izleyiciyle buluşturuyor

İSTANBUL(AA) - Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu, Discovery, National Geographic ve Love Nature kanallarından izlenebilecek farklı türlerdeki belgeselleri ağustos ayından itibaren izleyicilere sunuyor.

Tivibu'dan yapılan açıklamaya göre, Amerika kıtasında meydana gelen fırtınalar, “fırtına avcısı” olarak da bilinen Reed Timmer ve ekibinin radarına giriyor. Seyirciler, kasırgalardan toprak kaymalarına kadar Amerika’da bir yıl boyunca meydana gelen dünyanın en tehlikeli hava olaylarına ekiple birlikte tanık oluyor. 15 Ağustos’tan itibaren National Geographic ekranlarında olacak ‘Yükselen Fırtına’, iklim krizinin yol açtığı zararları da gözler önüne seriyor.

-Ormansızlaştırmanın en çok etkilediği orangutanlara özel içerikler

Ormansızlaştırmanın en çok etkilediği orangutanlara dikkati çekmek amacıyla, her yıl 19 Ağustos’ta kutlanan Uluslararası Orangutan Günü’ne özel içerikler de ay boyunca Tivibu ekranlarında. Nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan orangutanların korunması için Love Natura’da yayınlanan bu programlar arasında ‘Vahşi Seferler: Maymun Günlükleri’ ve ‘Orangutan Orman Okulu’ yer alıyor. Benzersiz bir orman okulu sisteminde yetişen bir orangutan çetesinin zaferleri ve trajedilerini anlatan ‘Orangutan Orman Okulu’nun ilk sezonu 15 Ağustos’tan itibaren izlenebilecek.

-Saldırıların 20’nci yılına özel ‘11 Eylül: Amerika’da Bir Gün’

ABD’de meydana gelen ve tüm dünyanın kaderini değiştiren 11 Eylül terör saldırılarının 20’nci yıldönümünde ‘11 Eylül: Amerika’da Bir Gün’, tanıkların gözünden yaşananlara odaklanıyor. 11 Eylül Anıtı ve Müzesi ile birlikte hazırlanan belgeselde izleyiciler, tanıkların ifadelerine kulak verirken arşiv görüntüleriyle saldırıların ardında kalan izleri ve az bilinen detayları öğrenebiliyorlar. 31 Ağustos’ta National Geographic’te yayınlanacak ‘11 Eylül: Amerika’da Bir Gün’ yakın tarih meraklılarını bekliyor.

-Otomobil tutkunları için: ‘Üç Adam Dört Teker’

“Şimdiye kadar yapılmış en iyi yarış arabası nedir?” Üç uzman yarışsever, ‘Üç Adam Dört Teker’ programında bu sorunun yanıtını arıyor. Klasik arabaları onarıp satan Salvage Hunters’ın yıldızı ve başarılı antikacı Drew Pritchard, motor sporları tutkunu Andy Jaye ile profesyonel İngiliz yarış pilotu Marino Franchitti her hafta dünyanın en heyecan verici klasik yarış arabalarından birini inceliyorlar. 20 Ağustos’ta yayına girecek programda Pritchard, Jaye ve Franchitti bugüne kadar piste çıkmış en iyi arabaları keşfederken her bölümde otomobil dünyasından çok önemli bir parçayı da mercek altına alıyorlar.

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