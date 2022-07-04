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Tivibu'dan bayram şenliği

04.07.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tivibu, 9-17 Temmuz'u kapsayan Kurban Bayramı tatili süresince abonelerine keyifle seyredebilecekleri yüzü aşkın kanal ve geniş film arşivinden yapımlar sunuyor

İSTANBUL (AA) - Tivibu'nun bütün kanalları ve "Seç İzle" klasöründeki içeriklerin tamamı, Kurban Bayramı'nı kapsayan 9-17 Temmuz'da tüm abonelerine açık olacak.

Türk Telekom açıklamasına göre, şirketin dijital televizyon platformu Tivibu'da bayram şenliği başlıyor. Tivibu, Kurban Bayramı tatili süresince abonelerine keyifle seyredebilecekleri yüzü aşkın kanal ve geniş film arşivinden yapımlar sunuyor.

Gupse Özay'ın yazıp başrolünde yer aldığı "Eltilerin Savaşı", Kurban Bayramı’nda Tivibu abonelerine sevdikleriyle eğlenerek izleyebileceği bir komedi deneyimi sunuyor. Oyuncu kadrosunda Özay'ın yanı sıra Merve Dizdar, Uraz Kaygılaroğlu ve Ferit Aktuğ gibi deneyimli isimleri bulunduran Eltilerin Savaşı'nın yönetmenliğini Onur Bilgetay üstleniyor. İki eltinin birbirlerinin önüne geçmek ve favori gelin olmak adına girdiği mücadeleyi konu alan yapım, son dönem Türk komedisini başarılı bir şekilde temsil ediyor.

Başrollerinde Tom Hanks ve Felicity Jones'un bulunduğu aksiyon dolu "Inferno", Da Vinci Şifresi kitabı ile adından çokça bahsettiren Dan Brown ve dünyaca ünlü senarist ve yönetmen David Koepp imzası taşıyor. Film, başkahramanın bir sabah Venedik’te bulunan bir hastane odasında uyanmasıyla başlıyor. Uyandığı yere nasıl geldiğini hatırlayamayan Robert Langdon, kendisine yardım etmeye çalışan Doktor Sienna Brooks'la birlikte büyük bir yapbozun parçalarını birleştirmeye başlıyor.

Bilimkurgu türündeki "Uzay Yolcuları", uzun yıllar boyunca kapsüller içerisinde uyutulan bir grup insanın yaşanılabilir bir gezegene gönderildiği uzay aracında geçiyor. Başrollerini Chris Pratt ve Oscar Ödüllü Jennifer Lawrence’ın paylaştığı yapım başkahramanların, gemide ortaya çıkan bir aksaklık sebebiyle planlanandan yaklaşık 100 yıl önce uyanmasıyla başlayan bir macerayı konu alıyor. Klişelerin ötesine geçmiş bilimkurgu türündeki bu film sinemaseverlere görsel bir şölen sunuyor.

- Temmuz ayında Tivibu'da neler var?

Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu, temmuz ayında yeni içeriklere ev sahipliği yapıyor. Tivibu aboneleri; "1917", "Greenland: Son Sığınak", "Tethered", "Ölümcül Labirent: Şampiyonlar Turnuvası", "Peter Rabbit 2: Kaçak Tavşan", "Venom: Zehirli Öfke 2" ve daha birçok yapımı Tivibu’dan takip edebilecek.

Geniş içerik yelpazesine sahip Tivibu, bayram tatilinde çocuklar için eğlenceli yapımları da ekranlara getiriyor. Temmuz ayında Tivibu Çocuk Klasörü'nde "Oscar Çöllerde", "Sünger Bob Kare Pantolon", "Paw Patrol", "İşte Pony", "Kitap Kurdu Ayıcıklar", "Olly" ve "Luna'nın Bilim Dünyası" gibi birbirinden özel serileri çocuklarla buluşturuyor.

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