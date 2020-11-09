Tivibu'dan kasım ayında maceradan komediye farklı türde yapımlar

İSTANBUL (AA) -Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, kasım ayında da aksiyondan dramaya, animasyondan komediye kadar farklı türlerde yapımları seyirciyle buluşturuyor.

Şirket açıklamasına göre, sinema kanalları ve Seç İzle klasöründe yeni filmler ve beğeni kazanan gişe rekortmeni yapımlar sunan Tivibu'da, beyazperdenin ardından yayınlanan filmler Kırmızı Halı klasöründe ekranlara geliyor.

Tivibu'nun Kırmızı Halı klasöründe yayınlanan "Recep İvedik 5"te, milli sporcular rahatsızlanınca ekibiyle birlikte ülkesi adına yarışan Recep'in yaşadıkları izleyiciye sunuluyor. "Recep İvedik 6"da ise seyahat acentesinin hatası sonucu Konya yerine Kenya'ya giden Recep'in, Afrika'nın vahşi yaşamındaki maceraları anlatılıyor. 30 Kasım'da platformda olacak "Tom ve Jerry: Fındıkkıran Masalı"nda fare Jerry, şeker ağaçları ve canlanan oyuncakların olduğu efsanevi krallıkta güzel vakit geçirirken kedi Tom çıkıp gelerek her şeyi alt üst ediyor.

Seç İzle klasöründe yer alan komedi türündeki "Şipşak Aile"de, birbirlerini çok seven ve çocuk sahibi olmak isteyen bir çift evlat edinmeye karar verince üç çocukla yaşamaya başlıyor. Farklı karakterlerdeki bu beş kişi için hayat tepetaklak oluyor. "Martıların Efendisi", İstanbul'da deniz kıyısında sakin bir yaşam süren başkarakterin, kıyıya vuran beyazlar içindeki kadınla birlikte değişen hayatı anlatılıyor.

Autobot Bumblebee'nin girdiği savaşta ağır hasar alarak sahil kasabasında bir hurdalığa sığındığı solo macerası, 15 Kasım saat 20.00'de Sinema Aile kanalında yerini alacak. Sandra Bullock, Rihanna ve Anne Hathaway gibi isimlerin rol aldığı "Ocean's 8" filmiyle Metropolitan Sanat Müzesi'ndeki soygun hikayesi ise Sinema Komedi kanalında 19 Kasım saat 21.30'da yayınlanacak.

