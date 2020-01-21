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  4. Tiyatro gösterisi ile tüm kadınları bir araya getirmeyi amaçlıyorlar

Tiyatro gösterisi ile tüm kadınları bir araya getirmeyi amaçlıyorlar

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 21.01.2020 15:28 | Son Güncelleme

Odunpazarı Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği (ESÇEVDER) yapacakları etkinlikler ilgili ortaklaşa bir açıklama yaptılar.Konuyla ilgili bilgi veren Odunpazarı Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Arzu Yılçın, “Odunpazarı Kent Konseyi Kadın Meclisi ve ESÇEVDER olarak bu bütünleşmenin bir örneğini şehrimiz adına yaparak Kadın ve Kadın Haklarını ele aldığımız bir tiyatro gösterisi ile tüm kadınlarımızı bir araya getirmeyi amaçladık.

Tiyatro gösterisi ile tüm kadınları bir araya getirmeyi amaçlıyorlar

Odunpazarı Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği (ESÇEVDER) yapacakları etkinlikler ilgili ortaklaşa bir açıklama yaptılar.
Konuyla ilgili bilgi veren Odunpazarı Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Arzu Yılçın, “Odunpazarı Kent Konseyi Kadın Meclisi ve ESÇEVDER olarak bu bütünleşmenin bir örneğini şehrimiz adına yaparak Kadın ve Kadın Haklarını ele aldığımız bir tiyatro gösterisi ile tüm kadınlarımızı bir araya getirmeyi amaçladık. Bilinen şu ki; günümüzde Dünya kadınlarının 3’te 1’i hayatlarında en az bir kez evde şiddete maruz kalıyor. Bu şiddetin kaynağı genellikle eş veya sevgili oluyor. Türkiye’de kadına karşı şiddet oranı gelişmiş devletlere oranla oldukça yüksek. Özellikle şehir merkezinden uzak yerleşimlerde şiddete maruz kalan kadınların oranı yüzde 97’lere kadar çıkıyor” dedi.
"Kadının şiddete maruz kalmasının önüne ekonomik ve kültürel gelişme de engel olamıyor" diyen Yılçın şunları söyledi:
“Kadınlar kültürel düzeyleri ne olursa olsun fiziksel ve cinsel şiddet başta olmak üzere, tacizler, fuhşa zorlanma, zorla evlendirmeler, töre cinayetleri, zorla çalıştırma, eğitim özgürlüğünün kısıtlanması gibi birçok erkek şiddetine maruz kalmaktadır. Türkiye’de yapılan bir araştırmada kadınların yüzde 49,9’ unun aile içi şiddete maruz kaldıklarını göstermektedir. Bu nedenle kadın/kadın hakları günümüzde en önemli kavramlardan birisi olarak ele alınmak zorundadır. Kadın hakları, kadınların erkeklerle eşit şekilde sahip olduğu sosyoekonomik, siyasi ve yasal hakların bir bütünü olarak görülmekte olup gerçekte de böyle yaşanmalıdır. Bu konuda farkındalığın artırılması amaçlı. Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği ve Odunpazarı Kent Konseyi Kadın Meclisi paydaşlığında şehrimizdeki tüm kadınlarla 25 Ocak 2020 Cumartesi günü saat:18.00 da Yunus Emre Kültür Merkezindeki etkinliğe davet ediyoruz.”

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