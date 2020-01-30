YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Tiyatro severler GKM’de buluştu

Tiyatro severler GKM’de buluştu

KOCAELİ HABERLERİ  | 30.01.2020 12:18 | Son Güncelleme

Gebze Belediyesi Kültür-sanat etkinlikleri Gebzelilerin yoğun ilgisiyle hız kesmeden devam ediyor.Gebzeli tiyatro severleri GKM’de bir araya getiren “Bir Kadını Öldürmek” isimli tiyatro gösterisi izleyiciden tam not aldı.

Tiyatro severler GKM’de buluştu

Gebze Belediyesi Kültür-sanat etkinlikleri Gebzelilerin yoğun ilgisiyle hız kesmeden devam ediyor.
Gebzeli tiyatro severleri GKM’de bir araya getiren “Bir Kadını Öldürmek” isimli tiyatro gösterisi izleyiciden tam not aldı. İyi eğitimli ve çocuk sahibi bir kadının 10 yıllık evlilikten sonra kocasının baskılarıyla ve bencil yaklaşımıyla nasıl yalnızlaştığını, nasıl sona yaklaştığının anlatıldığı tiyatro gösterisi izleyiciye toplumsal mesajlar verdi. Gösterinin sonunda oyuncular izleyici tarafından uzun süre alkışlandı. Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri şubat ayında Mustafa Ağırman’ın “Peygamberimizin hayatı” konulu konferansıyla devam edecek. 2 Şubat Pazar günü saat 19.00’da başlayacak olan konferansa tüm Gebzeliler davetli.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

Deprem sonrası unutulmadılar

Deprem sonrası unutulmadılar

Diego’nun forma numarası belli oldu

Diego’nun forma numarası belli oldu

KTSO ve LTSO’nun yardım tırı depremzedelere ulaştı

KTSO ve LTSO’nun yardım tırı depremzedelere ulaştı

Kayserigaz’dan abonelerine uyarı

Kayserigaz’dan abonelerine uyarı

Kocaeli Namaz Vakitleri 30 Ocak Perşembe

İmsak
06:39
Sabah
08:06
Öğle
13:18
İkindi
15:56
Akşam
18:21
Yatsı
19:43

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Perşembe

Can Eczanesi
Golcuk
Eriş Eczanesi
Izmit
Mine Eczanesi
Gebze
Ersin Eczanesi
Basiskele
Aydın Eczanesi
Izmit
Ferah Eczanesi
Korfez
Karamürsel Eczanesi
Karamursel
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Şayir, şampiyon Dilovası’nı ağırladı

Başkan Şayir, şampiyon Dilovası’nı ağırladı

Körfez’de veliler çocuklarıyla eğitim aldı

Körfez’de veliler çocuklarıyla eğitim aldı

Durhasan’da imar konusu konuşuldu

Durhasan’da imar konusu konuşuldu

Vatandaşların ihbarı belediye ekiplerini harekete geçirdi

Vatandaşların ihbarı belediye ekiplerini harekete geçirdi

İzmit Belediyesi’nden yüzde 40 enerji tasarrufu

İzmit Belediyesi’nden yüzde 40 enerji tasarrufu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.