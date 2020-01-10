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  4. ‘Tiyatro ve Toplum’ paneline yoğun ilgi

‘Tiyatro ve Toplum’ paneline yoğun ilgi

AYDIN HABERLERİ  | 10.01.2020 15:14 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi Sanat ve Edebiyat Buluşmaları kapsamında ilk etkinliği olan ‘Tiyatro ve Toplum’ panelini gerçekleştirdi.İlginin yoğun olduğu panelde tiyatronun toplum üzerindeki etkileri, Türkiye’de tiyatronun yeri ve rolü üzerine konuşuldu.

Efeler Belediyesi Sanat ve Edebiyat Buluşmaları kapsamında ilk etkinliği olan ‘Tiyatro ve Toplum’ panelini gerçekleştirdi.
İlginin yoğun olduğu panelde tiyatronun toplum üzerindeki etkileri, Türkiye’de tiyatronun yeri ve rolü üzerine konuşuldu. Etkinlikte Tiyatro Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nazif Uslu, Oyun yazarı Dr. Hidayet Sayın ve Oyun Yazarı M. Ümit Görgülü konuşmacı olarak yer aldılar.

Tiyatro Gazetesi’nin düzenlediği Anadolu Tiyatro Ödülleri’nde Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ın ‘Sanat Dostu Belediye Başkanı’ seçilmesini kısa sürede sanata dair çok fazla etkinlik, festival yapmasından dolayı doğru bir karar olduğunu ifade eden Tiyatro Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nazif Uslu, “İnsanlar aldıkları kadar vermeyi belki de aldıklarından daha çok vermeyi tiyatro yaparken öğreniyor. İnsanın ilk döneminde avlandıkları zaman, nasıl avlandıklarını taklit ederek birbirlerini geliştirdikleri bir süreçten günümüze ışık tutmaya çalıyoruz. Bu kadar eski bir sanat nasıl canlı, diri kalır ve insanın beğenisini nasıl sürdürür? Tiyatro fark ettirmeden öğreten bir sanat dalı. Farklı biçimde düşünmenizi sağlar. Bu gücü sayesinde hala ayakta ve toplumsallaşmak için varlığını sürdürmektedir” dedi.

Dr. Hidayet Sayın, “Bütün ünlü oyunlar insanlığın ortak malı oluyor, Shakespeare’in Hamlet’i Macbeth’i gibi. Türkiye’de benim Topuzlu karakterim, Cahit Atay’ın Sultan Gelin’i insanların ortak malı olarak kalıyor. Birçok yerde tiyatroyu halk okulu olarak değerlendiriyorum. Hepimiz Dünya’ya gelirken bir görevle geliyoruz. Dünya’nın yükünü almaya geliyoruz ve bu topluma borcumuzu herhangi bir şekilde ödeyeceğiz. Ben yazarak ödeyeceğim. Siz doktor, mühendis, öğretmen, avukat olarak çeşitli meslek dallarında topluma hizmet sunma görevini yerine getireceksiniz. Bu bakımdan ben bu görevi tamamladığımı düşünmüyorum. Bu güne kadar 104 oyun yazdım. Ömrüm sürdüğü müddetçe üretmeye, borcumu ödemeye devam edeceğim.”

M. Ümit Görgülü, “İnsanın temel duygularını ne şekilde dışa vurduğu çok önemlidir. Bu sebeple tiyatronun duygularımızı dışa vurma noktasında çok etkili olduğunu düşünüyorum. Tiyatro, rol oynama özelliğini insanın çocukluğundan itibaren taklit etmesiyle günlük hayatta yaşantısını sürdürür. Tiyatro dünyayı değiştirir. Çünkü dünyayı değiştirenleri, liderleri tiyatro değiştiriyor. Liderler sanattan ve tiyatrodan besleniyorlar.”
Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Efeler Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte çok sayıda tiyatro sever katıldı.

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