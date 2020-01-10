‘Tiyatro ve Toplum’ paneline yoğun ilgi

Efeler Belediyesi Sanat ve Edebiyat Buluşmaları kapsamında ilk etkinliği olan ‘Tiyatro ve Toplum’ panelini gerçekleştirdi.

İlginin yoğun olduğu panelde tiyatronun toplum üzerindeki etkileri, Türkiye’de tiyatronun yeri ve rolü üzerine konuşuldu. Etkinlikte Tiyatro Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nazif Uslu, Oyun yazarı Dr. Hidayet Sayın ve Oyun Yazarı M. Ümit Görgülü konuşmacı olarak yer aldılar.

Tiyatro Gazetesi’nin düzenlediği Anadolu Tiyatro Ödülleri’nde Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ın ‘Sanat Dostu Belediye Başkanı’ seçilmesini kısa sürede sanata dair çok fazla etkinlik, festival yapmasından dolayı doğru bir karar olduğunu ifade eden Tiyatro Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nazif Uslu, “İnsanlar aldıkları kadar vermeyi belki de aldıklarından daha çok vermeyi tiyatro yaparken öğreniyor. İnsanın ilk döneminde avlandıkları zaman, nasıl avlandıklarını taklit ederek birbirlerini geliştirdikleri bir süreçten günümüze ışık tutmaya çalıyoruz. Bu kadar eski bir sanat nasıl canlı, diri kalır ve insanın beğenisini nasıl sürdürür? Tiyatro fark ettirmeden öğreten bir sanat dalı. Farklı biçimde düşünmenizi sağlar. Bu gücü sayesinde hala ayakta ve toplumsallaşmak için varlığını sürdürmektedir” dedi.