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Tiyatrocu Uğurtan Sayıner, taburcu edildi

İZMİR HABERLERİ  | 31.08.2020 17:48 | Son Güncelleme

Tiyatrocu Uğurtan Sayıner, taburcu edildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan ve yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan 76 yaşındaki sanatçı Uğurtan Sayıner'in taburcu edildiği bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada "Bizimkiler" dizisinde canlandırdığı "Cemil" karakteriyle hafızalara kazınan Sayıner'in, Eşrefpaşa Hastanesindeki 25 günlük tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

Sayıner'in taburcu edilirken, "Bundan sonra her şey güzel, sıhhatli olsun. Dostluklardan vazgeçmeyelim. Güzel yaşayalım." ifadelerini kullandığı da kaydedildi.

Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Serdar Pedükcoşkun, Sayıner'in genel durumunun daha iyi olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Uğurtan Bey geldiğinde genel metabolizma bozukluğu ve düşkünlük hali vardı. Nörolojik sorunlar ve buna bağlı beslenme bozuklukları birlikte seyrediyordu. Multidisipliner bir yaklaşımla tedavi başlattık. Nöroloji, dahiliye ve kardiyoloji kliniklerimizin, yoğun bakım uzmanlarımızın emeği var."

Türk televizyon tarihinin önemli yapımlarından "Bizimkiler" dizisinde canlandırdığı "Cemil" karakteriyle hafızalara kazınan Sayıner için sanatçı dostlarının yaptığı çağrı üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçmişti.

Sayıner, 6 Ağustos'ta ambulansla Büyükşehir Belediyesine bağlı Eşrefpaşa Hastanesine götürülmüştü.

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