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Tiyatrocular tanıtıyor, okurlar kazanıyor

BURSA HABERLERİ  | 16.05.2020 16:44 | Son Güncelleme

Korona virüsle mücadele sürecinde vatandaşların evlerinde daha kaliteli zaman geçirmeleri için birbirinden farklı etkinlikleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya üzerinden yaptığı yarışmalarla kitap kurtlarını da kitapla buluşturuyor.Bir taraftan korona virüsle mücadele kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarını kesintisiz sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da Vefa Sosyal Destek Grubuyla da vatandaşların salgın sürecini en az hasarla atlatması için yoğun bir çaba harcıyor.

Korona virüsle mücadele sürecinde vatandaşların evlerinde daha kaliteli zaman geçirmeleri için birbirinden farklı etkinlikleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya üzerinden yaptığı yarışmalarla kitap kurtlarını da kitapla buluşturuyor.
Bir taraftan korona virüsle mücadele kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarını kesintisiz sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da Vefa Sosyal Destek Grubuyla da vatandaşların salgın sürecini en az hasarla atlatması için yoğun bir çaba harcıyor. Vatandaşların evlerinden çıkmadan bir çok hizmete ulaşabilmesi için bir çok etkinliği dijital ortama taşıyan Büyükşehir Belediyesi, salgının yayılımının önüne geçmek için 17 Mart’ta okurlara kapanan kütüphaneleri dijital ortama taşımış ve 22 bin e-kitabı online olarak hizmete sunmuştu. Online üyelik modülünün devreye alınmasıyla Türkiye’nin her yerinden 816 online yeni üyelik gerçekleştirilirken, evden çıkmalarına kısıtlama getirilen 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlardan talep edenlere ise Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından 3 bin 54 adet kitap hediye edilmişti.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen “EvdeKalKitaplaKal” projesi her geçen gün daha kapsamlı hale getirilirken, projeye tiyatro sanatçıları da dahil oldu. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçıları, evlerinde kendilerinin çektikleri videolarla Türk ve dünya klasikleri içerisinde yer alan başyapıt eserlerden bir çocuk ve bir yetişkin kitabının tanıtımını yapıyor. Tanıtım videoları Şehir Tiyatrosunun instagram hesabında yayınlanıyor. Düzenlenen kampanya ile bu videoları #EvdeKalKitaplaKal etiketiyle paylaşım yapan katılımcılardan 5’i, Çarşamba ve Cuma günleri tanıtımı yapılan kitapları hediye olarak kazanma imkanı buluyor. Kitap kurtlarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte kazananlar yine instagram üzerinden duyurulurken, kazananların hediyeleri ise kargo ile evlerine gönderiliyor.

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