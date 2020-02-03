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Tiyatroya bilet yerine depremzedeler için atkı, eldiven ve bere vererek girdiler

MANİSA HABERLERİ  | 03.02.2020 12:36 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen oyuna giriş için Elazığ’a gönderilmek üzere atkı, bere ve eldiven toplandı.Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür, Sanat ve Gençlik Merkezi Tiyatro Topluluğu tarafından “Siyah beyaz yazar ya da gri oyun” isimli tek perdelik tiyatro oyunu Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda sahnelendi.

Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen oyuna giriş için Elazığ’a gönderilmek üzere atkı, bere ve eldiven toplandı.
Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür, Sanat ve Gençlik Merkezi Tiyatro Topluluğu tarafından “Siyah beyaz yazar ya da gri oyun” isimli tek perdelik tiyatro oyunu Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda sahnelendi. Oyuna girişte Elazığ’da yaşayan çocuklara gönderilmek üzere atkı, bere ve eldiven toplandı.
Oyun sonrası yönetmen Gönül Özkaradayı’ya Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan tarafından çiçek takdim edilirken, rol alan bütün oyunculara da teşekkür belgesi verildi.
Başkan Yardımcısı Daşkan, “Gerçekten Turgutlu’da artık her şey çok güzel oluyor. Belediyemiz tarafından yapılan etkinliklerde izleyiciler salona sığmıyor. Ayrıca böyle etkinliklerle birlikte hayata geçirilen sosyal yardımlaşma projeleri yapılan etkinliğin anlamını daha da artırıyor. Ben yönetmenimize, oyuncularımıza, oyunun sahnelenmesinde emeği geçenlere ve oyunun girişinde deprem bölgesinde yaşayan çocuklarımıza gönderilmek üzere atkı, bere ve eldiven desteği sunan siz kıymetli hemşehrilerimize teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

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