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TKB’den Cemil Meriç Kitaplığı’na ödül

ANTALYA HABERLERİ  | 24.09.2020 12:15 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi’nin, Eski Dokuma Fabrikasına enerji sağlayan ve köhne bir yapı olan trafo binasını restore ederek, müze kütüphaneye çevirdiği ‘Cemil Meriç Kitaplığı’ Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda ‘Süreklilik Ödülü’ne layık görüldü.Dokuma İplik Fabrikasını halkın kullanımına kazandıran Kepez Belediyesi, Eski Dokuma Fabrikasına enerji sağlayan ve köhne bir yapı olan trafo binasını restore ederek, müzeye çevirdiği ‘Cemil Meriç Kitaplığı’ projesiyle bir ödülün daha sahibi oldu.

Kepez Belediyesi’nin, Eski Dokuma Fabrikasına enerji sağlayan ve köhne bir yapı olan trafo binasını restore ederek, müze kütüphaneye çevirdiği ‘Cemil Meriç Kitaplığı’ Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda ‘Süreklilik Ödülü’ne layık görüldü.
Dokuma İplik Fabrikasını halkın kullanımına kazandıran Kepez Belediyesi, Eski Dokuma Fabrikasına enerji sağlayan ve köhne bir yapı olan trafo binasını restore ederek, müzeye çevirdiği ‘Cemil Meriç Kitaplığı’ projesiyle bir ödülün daha sahibi oldu. Kepez Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen 2019 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamaları Özendirme Yarışması’nda, Cemil Meriç Kitaplığı’ ile ‘Süreklilik Ödülü’ne layık görüldü. Tarihi ve kültürel mirası koruyan belediyelerin ödüllendirildiği yarışmanın sonuçları internet ortamında gerçekleştirilen jüri toplantısıyla belirlendi. Bu yıl 39 belediyeden 67 projenin katıldığı yarışmada, 1 jüri özel ödülü, 8 proje, 8 uygulama, 8 süreklilik ve 13 başarı ödülü verildi.
Müze Kütüphane
‘Cemil Meriç Kitaplığı’, bir zamanlar Dokuma Fabrikasına enerji sağlayan eski trafo binasında iki katlı 900 metrekare büyüklüğündeki binada yer alıyor. Tarihsel ve güncel edebi yapıtları içeren bir müze kütüphane kimliği ile hizmet verecek olan kitaplık, müze kütüphane özelliği ile Türkiye’de, İstanbul, Ankara, Adana ve Diyarbakır’dan sonra türünün 5. örneği olacak. Edebiyatla ilgili yapıtların, hatıraların bulunacağı müzede, eski el yazmaları ve basma eserler de sergilenecek.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün halkın kullanımına kazandırdığı eski Dokuma Fabrikası, yeni adıyla Dokuma Park’a ödül üstüne ödül yağıyor. Müzeleri, sergi salonu, bilim merkezi, sanat sokağı ve konser alanıyla adeta bir kültür adasına dönüştürülen Dokuma Park’ta yer alan, Oyuncak Müzesi 4, Bir Zamanlar Antalya Müzesi 2, Dokuma Modern Sanatlar Galerisi 1, Dokuma Park Projesi de 2 ödüle layık görülmüştü. Kepez Belediyesi, Antalya’nın yaşam merkezi haline getirdiği Dokuma Park’a kazandırdığı nice güzel projelere de 2020 yılında yeni ödüller bekliyor.

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