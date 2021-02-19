YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. TKDK Balıkesir İl Koordinatörü Murat Kar görevine başladı

TKDK Balıkesir İl Koordinatörü Murat Kar görevine başladı

19.02.2021 13:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
TKDK Balıkesir İl Koordinatörü Murat Kar görevine başladı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Balıkesir İl Koordinatörlüğüne atanan Murat Kar yeni görevine başladı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Balıkesir İl Koordinatörlüğüne atanan Murat Kar yeni görevine başladı. Birim amirleri ile yapılan tanışma toplantısının ardından çalışmalarla ilgili bilgi alan Kar, TKDK Balıkesir İl Koordinatörlüğü görevini vekâleten yürüten Proje Başvuru Yönetim Birim Amiri Nevzat Göksu’ya çalışmaları ile ilgili teşekkür etti. Kar toplantıda yeni dönemde yapılacak faaliyetler ve kurumsal hedeflerle ilgili fikir alışverişi yaptı.
Özellikle, yatırımcı odaklı bir çalışma prensibinin benimseneceğinin altını çizen Murat Kar, TKDK desteklerinden yararlanabilecek mevcut ve potansiyel faydalanıcılara yönelik çalışmaların hızlandırılacağına vurgu yaptı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Balıkesir İl Koordinatörü Murat Kar İl Koordinatörlüğü hizmet binasında incelemelerde bulunduktan sonra kurum çalışanları ile tanışma toplantısında bir araya geldi.
Murat Kar Kimdir:
1977 yılında Zonguldak’ta dünyaya gelen Murat Kar aslen Trabzonludur. İlk, orta ve lise eğitimini Erzurum-Oltu’da tamamlamış ve 1998 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliğinden mezun olmuştur. Mezuniyet sonrası balık yetiştiriciliği sektöründe ve Trabzon -Sochi arasında sefer yapan gemilerde bir süre çalışmıştır.
Vatani görevini 1999-2001 yılları arasında Mardin-Derik’te yedek subay olarak tamamlamıştır. Uzun yıllar ticaretle uğraştıktan sonra 2010 yılı Şubat ayında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nda uzman olarak göreve başlamıştır. 2010-2015 yılları arası Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurum merkezinde çeşitli görevlerde uzman olarak çalıştıktan sonra 2015 Nisan ayında Denizli İl Koordinatörü olarak atanmıştır, Murat Kar yaklaşık 6 yıl Denizli İl Koordinatörlüğü görevinin ardından 15 Şubat 2021 tarihinde Balıkesir İl Koordinatörü olarak atanmıştır.
Murat Kar evli ve 2 çocuk babasıdır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Balıkesir Namaz Vakitleri 19 Şubat Cuma

İmsak
06:26
Sabah
07:49
Öğle
13:27
İkindi
16:27
Akşam
18:56
Yatsı
20:14

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Cuma

Canan Eczanesi
Merkez
Dilek Eczanesi
Merkez
Karahan Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Ethemin Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Acar Köşe Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Kağıt yüklü TIR devrildi

Kağıt yüklü TIR devrildi

Diğer Haberler

Balıkesir’de jandarma 9 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de jandarma 9 aranan şahsı yakaladı

Karayolları görevlileri Erdek’te

Karayolları görevlileri Erdek’te

Kahraman’dan teröre lanetleme

Kahraman’dan teröre lanetleme

Altınoluk’a noter müjdesi

Altınoluk’a noter müjdesi

Karesi Öğretmen Akademisi, ”Şebnem Paker ile “Dinle” dedi

Karesi Öğretmen Akademisi, ”Şebnem Paker ile “Dinle” dedi

Kaymakam Yıldız yüz yüze eğitime başlayan okulları ziyaret etti

Kaymakam Yıldız yüz yüze eğitime başlayan okulları ziyaret etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.