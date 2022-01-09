TKDK, Elazığ'da geçen yıl 108 milyon lira yatırım bedelli 75 projeyi tamamladı

ELAZIĞ (AA) - Tarımsal ve Kırsal Kalkınmaya Destekleme Kurumu (TKDK) Elazığ İl Koordinatörü Sertaç Yılmaz, kentte geçen yıl toplam yatırım bedeli 108 milyon lira olan 75 projeyi tamamladıklarını söyledi.

Yılmaz, kentteki bir restoranda gerçekleştirilen 2021 yılı değerlendirme toplantısında, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde üreticiye ve çiftçilere destek olmak adına tüm imkanlarıyla seferber olduklarını belirtti.

Salgına rağmen çok verimli bir proje dönemi gerçekleştirdiklerini dile getiren Yılmaz, "Son 2 yıldan beri bize gelen projelerde yaklaşık yüzde 19'lara varan hem yapım işlerinde hem de makine ekipman alımlarında iyileştirmelerde bulunduk. Ayrıca bu döneme mahsus olmak üzere hibe oranlarında yüzde 5-10 arasında direkt katkı sağladık. Yine pandemi döneminde özellikle avans sistemini faaliyete geçirerek faydalanıcılarımızın bizden alacak oldukları paranın yüzde 50'sini avans olarak onlara vererek finansmana daha kolay erişimlerini sağladık. Bu şekilde 2021'i tamamladık. 2021'de toplam yatırım tutarı yaklaşık 108 milyon lira olan 75 proje tamamlandı. Buna 34 milyon lira hibe olarak ödemesini gerçekleştirdik. Bu 75 projenin 8'i süt üreten tarımsal işletmeler, 10'u besi işletmeleri, 26'sı tavuk çiftliği, 5'i et ve süt işleme tesisleri, 2'si bitkisel üretim projesi, 1'i yöresel ürün tesisi, 3'ü kırsal turizm tesisi, 4'ü alabalık yetiştiriciliği tesisi ve 16'sı yenilebilir enerji olmak üzere 2021 yılında tamamladık ve faaliyete geçirdik." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, ayrıca 2022'de tamamlanacak 49 projeye de 28,4 milyon lira avans ödemesi yaptıklarını aktararak, şöyle konuştu:

"2021 yılında toplam 62,4 milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirerek ilimizde faaliyete başladığımız 2013 yılından bu güne kadar en fazla hibe ödemesi gerçekleştirdiğimiz yıl olmuş oldu. Bizim için 2021 yılı bereketli geçti. 2013 yılından bu zamana kadar toplam 462 projeye yaklaşık 337 milyon lira hibe ödemesi yaptık. Bunun karşılığında yaklaşık 730 milyon lira değerindeki yatırımları ilimize kazandırmış olduk. Ocak ayı içerisinde de ön çağrı ilanına çıkarak IPARD 2 11. çağrı dönemi duyurusunu yapmış olduk. Şubat ayının ilk haftasında çağrıya çıkıp proje teslimine başlayacağız. Mart ayının sonuna kadar projelerin teslimini gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Yatırım yapmayı düşünen çiftçilerimize ve faydalanıcılarımıza bu çağrı dönemini bir fırsat olarak görüp, bir an evvel proje hazırlığında olmalarını tavsiye ediyorum."

Toplantıya AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve kurum yetkilileri katıldı.

