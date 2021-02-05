TKDK Pasinler esnafına desteklemeler hakkında bilgi verdi

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Pasinler Ticaret ve Sanayi Odasında tanıtım toplantısı gerçekleştirdi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Erzurum İl Koordinatörlüğünden Ali Yüksel ve Erkan Efekan’ın anlatımlarıyla soru cevap şeklinde 7 Ocak 2021 tarihinde Onuncu Başvuru Çağrı İlanına çıkmış olan destekler hakkında esnafa brifing verdiler. Desteklerler kapsamında Tarımsal İşletmelerin fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101) tedbirine yüzde 50-70 , 45.000.000 AVRO destek verildiğini belirten yetkililer Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlılara Yönelik Yatırımlar (103) tedbirinde yüzde 40-50 80.000.000 AVRO olduğu açıklandı. Başvuruların 15.02.2021 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacağını söyleyen yetkililer, Online Proje Başvuru Sistemi 16.03.2021 tarihi saat 18:00’da kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 19.03.2021 tarihinde saat 18:00 olduğunu ifade ettiler. Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvuruların ise kabul edilmeyeceğini belirtiler.

Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Taşbaşı ise, TKDK İl Koordinatörü Atilla Özlü’ye ve TKDK personellerine destekleme seminerlerinden dolayı teşekkür ettiğini ifade etti.

