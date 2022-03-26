YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. TKV Başkanı Alaftargil, Kayak Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı:

TKV Başkanı Alaftargil, Kayak Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı:

26.03.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Eski başkanlarımızın hepsi emek verdi ve bizleri bir yerlere getirdi. İnşallah onlar her zaman ağabeylerimiz ve büyüğümüz olacak. Onların her zaman fikirlerini alacağım. Onlarla güzel iletişim kurup tecrübelerinden de faydalanacağım"

Türk Kayak Vakfı (TKV) ve Erzurum Kayak Kulübü Başkanı Atakan Alaftargil, Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Alaftargil, Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, kayak sporuna başladığı salonda yıllar sonra Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığı için aday olduğunu paylaşmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Bugüne kadar elde ettikleri başarıların üzerine ulusal ve uluslararası başarı getirebilmek için fikir ve el birliği yaparak Türk kayağını hak ettiği yerlere getirmeye çalışacaklarını ifade eden Alaftargil, şunları kaydetti:

"Spor hayatımda bu mücadeleyi fazlasıyla verdim. Olimpiyatlarda ülkemizi temsil ettim. Hem antrenörlük hem de uluslararası milli takım antrenörlüğü, başantrenörlük yaparak bu kariyerimi tamamladım. Erzurum Kayak Kulübü yöneticiliğine yol arkadaşlarımla beraber başladım. Bu ekiple çok güzel başarılara imzalar attık. Yaptığımız hizmet ve başarıların karşılığında, büyüklerim tarafından Türk Kayak Vakfı Başkanlığı tepsiyle geldi. Bu görevde bana güvendikleri için teşekkür ediyorum. İnşallah bu bilgi birikimimizle kum taneciklerini bir araya getiriyoruz. O kum taneciklerini güzel bir taş haline getirip ses çıkaracağımız bir duruma getirmek istiyoruz. İnşallah Rabbim bize bu görevi nasip eder. Buradan ilan ediyorum, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığı'na adayım. "

Türkiye Kayak Federasyonuna emek veren eski başkanların ellerinden öptüğünü ifade eden Alaftargil, "Eski başkanlarımızın hepsi emek verdi ve bizleri bir yerlere getirdi. İnşallah onlar her zaman ağabeylerimiz ve büyüğümüz olacak. Onların her zaman fikirlerini alacağım. Onlarla güzel iletişim kurup tecrübelerinden de faydalanacağım." diye konuştu.

Alaftargil, Türkiye'yi adım adım gezerek projelerini anlatacağını sözlerine ekledi.

Programa, Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen kayakçılar, antrenörler, delegeler ve diğer ilgililer katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzurum'da yetiştirilecek bitkiler, ilaç ve kozmetik sanayisine kazandırılacakErzurum'da yetiştirilecek bitkiler, ilaç ve kozmetik sanayisine kazandırılacak
GÜNCELLEME - Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda yakalananlardan 13'ü tutuklandıGÜNCELLEME - Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda yakalananlardan 13'ü tutuklandı
Bakan Özer, Tokat Havalimanı ve diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu:Bakan Özer, Tokat Havalimanı ve diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu:
Anahtar Kelimeler:
Erzurum

Erzurum Namaz Vakitleri 26 Mart Cumartesi

İmsak
04:38
Sabah
06:02
Öğle
12:26
İkindi
15:55
Akşam
18:39
Yatsı
19:58

Erzurum Nöbetçi Eczaneler26 Mart Cumartesi

Işık Eczanesi
Palandoken
Şule Aydın Eczanesi
Yakutiye
Timur Eczanesi
Yakutiye
Saltuklu Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.