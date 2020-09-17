TMO, Buldanlı üzümcüleri rahatlattı

Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, geçtiğimiz yıl olduğu gibi Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) bölgenin kuru üzümlerini aldığını ifade ederek “Üzüm üreticilerimiz acele etmesinler. Bölgede sezonun sonuna kadar alım yapılacak” dedi.

Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, TMO’nun sadece Buldan bölgesinde yetişen kuru üzümleri alacağını söyledi. TMO tarafından günlük 80 ton kuru üzüm alımının yapıldığını ifade eden Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, “Alım yapılan kuru üzümlerin her gün iki tır kuru üzüm Denizli TMO depolarına sevkiyat yapılıyor. Üreticimiz ayağına gelen bu hizmetten yararlanmaktadır. TMO tarafından alınan üzümlerin ödemeleri on gün içinde yapılmaktadır. Bölgemizde halen bin ton kuru üzüm olduğunu belirledik. Alımlar artarak devam edecek. Randevu sistemiyle üreticimiz bekletilmeden alımlar yapılıyor. Ben üreticimizden ürününü en iyi şekilde değerlendirmesini istiyorum. Üreticimiz acele etmesinler zamana bıraksınlar. Gerekli planlamalar yapıldı” dedi.

“Kuru üzüm üreticisinin elinde ürün kalmayacak”

TMO’nun alımları durduğu yönündeki haberlere itibar edilmemesini belirten Başkan Al, “Üreticimiz spekülatif haberlerle TMO’nun alımı durduracağı yönünde çıkan haberlere kesinlikle itibar etmesinler. Bölgede kuru üzüm üreticisinin elinde ürün kalmayacak. Bölgemizde dolaşan ve kantarlarında hile yaptığı öğrenilen tüccarların dolaştığını duyuyoruz. Kesinlikle üreticimiz bunlara aldanmasın. Buldan Ziraat Odası olarak üreticimizin el emeği, göz nuru, alın teri olan ürününün en iyi şekilde değerlenmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Güzel günler bizi bekliyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan otuz yıldır üzüm üreticiliği yaptığını dile getiren Mahmut Sevinç’te “Bu yıl mahsul bol ve kaliteli. Gerçekten de ürünümüze çok iyi fiyat verdiler. Allah razı olsun devletimizden Buldan Ziraat Odası Başkanımızdan. Ellerinden gelen gayreti göstererek çiftçimize destek oldular” diye konuştu.

