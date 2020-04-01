TMO çekirdeksiz kuru üzüm satışına başladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, stoklarında bulunan 2019 mahsulü çekirdeksiz kuru üzümleri, ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlaması için toptan satışa açtı.

TMO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ülkenin önemli tarımsal ihracat ürünlerinden biri olan kuru üzümde ihracatın kesintiye uğramaması ve stokların değerlendirilmesi bakımından İzmir Şube Müdürlüğü stoklarındaki kuru üzümler nakliye ve yükleme dahil, KDV hariç olmak üzere peşin bedelle satılacak.

Çekirdeksiz kuru üzümün kilogram fiyatı 9,50 ile 10,90 lira arasında değişecek.

Söz konusu fiyatlar, 30 Nisan'a kadar geçerli olacak.

Müracaatlar TMO İzmir Şube Müdürlüğü ve Manisa ajans amirliklerine yapılacak.

