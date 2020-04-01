YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. TMO çekirdeksiz kuru üzüm satışına başladı

TMO çekirdeksiz kuru üzüm satışına başladı

ANKARA HABERLERİ  | 01.04.2020 15:37 | Son Güncelleme

TMO çekirdeksiz kuru üzüm satışına başladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, stoklarında bulunan 2019 mahsulü çekirdeksiz kuru üzümleri, ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlaması için toptan satışa açtı.

TMO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ülkenin önemli tarımsal ihracat ürünlerinden biri olan kuru üzümde ihracatın kesintiye uğramaması ve stokların değerlendirilmesi bakımından İzmir Şube Müdürlüğü stoklarındaki kuru üzümler nakliye ve yükleme dahil, KDV hariç olmak üzere peşin bedelle satılacak.

Çekirdeksiz kuru üzümün kilogram fiyatı 9,50 ile 10,90 lira arasında değişecek.

Söz konusu fiyatlar, 30 Nisan'a kadar geçerli olacak.

Müracaatlar TMO İzmir Şube Müdürlüğü ve Manisa ajans amirliklerine yapılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKorona bunu da yaptırdı!Korona bunu da yaptırdı!
Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş kararAnkara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar
Anahtar Kelimeler:
çekirdeksiz kuru üzüm TMO Toprak Mahsulleri Ofisi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Multinet Up’tan tamamen temassız bir ödeme dünyası

Multinet Up’tan tamamen temassız bir ödeme dünyası

Antalya'da piyasaya sahte gıda ve temizlik ürünü süren 2 şüpheli yakalandı

Antalya'da piyasaya sahte gıda ve temizlik ürünü süren 2 şüpheli yakalandı

Adana'da kuruyemişçiyi bıçaklayan gaspçı yakalandı

Adana'da kuruyemişçiyi bıçaklayan gaspçı yakalandı

Sungurlu’da caddelere dezenfektan yerleştirildi

Sungurlu’da caddelere dezenfektan yerleştirildi

AK Parti’den “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek

AK Parti’den “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek

Bünyan’da görev yapan Mehmetçik Bünyan Belediyesi’ne emanet

Bünyan’da görev yapan Mehmetçik Bünyan Belediyesi’ne emanet

Ankara Namaz Vakitleri 1 Nisan Çarşamba

İmsak
05:00
Sabah
06:26
Öğle
12:57
İkindi
16:31
Akşam
19:19
Yatsı
20:40

Ankara Nöbetçi Eczaneler 1 Nisan Çarşamba

Altınkoru Eczanesi
Cankaya
Büyük Mithatpaşa Eczanesi
Cankaya
Merve Baysal Eczanesi
Cankaya
Oraklı Eczanesi
Cankaya
Sevin Eczanesi
Cankaya
Yaşamkent Dilek Eczanesi
Cankaya
Yeni Zencefil Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Minik öğrencilerden büyüklere ‘‘Evinde Kal’’ mesajı

Minik öğrencilerden büyüklere ‘‘Evinde Kal’’ mesajı

Yenimahalle’de modern dönüşüm devam ediyor

Yenimahalle’de modern dönüşüm devam ediyor

Sahte rapor çetesi çökertildi

Sahte rapor çetesi çökertildi

Utanç sitelerinin son gözdesi azdırıcı damla

Utanç sitelerinin son gözdesi azdırıcı damla

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.