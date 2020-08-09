YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. TMO Genel Müdürü Güldal'dan buğdayda stokçuluk girişimlerine yönelik uyarı:

TMO Genel Müdürü Güldal'dan buğdayda stokçuluk girişimlerine yönelik uyarı:

ANKARA HABERLERİ  | 09.08.2020 10:59 | Son Güncelleme

"Sektör dışı hububat-bakliyat ticaretinde daha önce yer almayan kişilerin buğday alımları gerçekleştirdiğini gözlüyoruz" - "Bu eylemler stoklama mantığıyla yapılıyorsa, TMO geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da piyasa regülasyonunu keskin ve ciddi şekilde sağlayacaktır" - "Onun dışında stoklama amacıyla, manipülatif amaçlı yapılan stoklara gerekli müdahaleyi hasat bitimiyle yaparız"

DENİZ ÇİÇEK - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, sektörün dışındaki kişilerin buğday alımları gerçekleştirdiğini gördüklerini belirterek, "Bu eylemler stoklama mantığıyla yapılıyorsa, TMO geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da piyasa regülasyonunu keskin ve ciddi şekilde sağlayacaktır." dedi.

Güldal, kısa sürede hasatı tamamlanacak hububat sezonunu AA muhabirine değerlendirdi.

Rekoltenin önceki yıllara göre daha yüksek oluşmasını beklediklerini dile getiren Güldal, verimin yüksek ve kalitenin de iyi olduğunu söyledi.

Güldal, TMO'nun belirlediği alım fiyatlarının üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu arada sektör de fiyatlarını yaklaşık olarak bizim seviyemizde belirledi ve alım yaptı. Salgın nedeniyle gıda fiyatlarının yükseleceği beklentisiyle üretici hasattan sonra ürünlerin hemen satmadı, elinde tutuyor. Sektör dışı hububat-bakliyat ticaretinde daha önce yer almayan kişilerin alımları gerçekleştirdiğini gözlüyoruz. Bunun ülkemizdeki hububat ve bakliyat piyasalarında olumsuz etkileri olabileceğini değerlendiriyoruz. Bu eylemler stoklama mantığıyla yapılıyorsa, TMO geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da piyasa regülasyonunu keskin ve ciddi şekilde sağlayacaktır."

- "Piyasayı regüle edecek stokumuz var"

Üreticilere ürünlerini TMO'ya teslim etmesi çağrısında bulunan Güldal, iç piyasadan aldıkları ürünlerle piyasa regülasyonunu sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

"Onun dışında stoklama amacıyla, manipülatif amaçlı yapılan stoklara gerekli müdahaleyi hasat bitimiyle yaparız." ifadesini kullanan Güldal, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de açıkladığı gibi gibi hasat dönemi olması nedeniyle üretici lehine fiyanlandırma oluştuğunu, hasat dönemi sonunda piyasanın vaziyet alması için satış fiyatlarını ve tedbirleri açıklayacaklarını bildirdi.

Güldal, TMO'nun piyasayı regüle edecek oranda yeterli stokunun bulunduğunu sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısı

Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kütahya'nın Gediz ilçesinde incelemelerde bulundu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kütahya'nın Gediz ilçesinde incelemelerde bulundu:

Bursa’da nesli tükenmekte olan ilginç misafir

Bursa’da nesli tükenmekte olan ilginç misafir

Tekirdağ’da trafik kazası: 2 yaralı

Tekirdağ’da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’da 3 kişi kenevir bitkisi sularken suçüstü yakalandı

Kütahya’da 3 kişi kenevir bitkisi sularken suçüstü yakalandı

Yeşilçam klasiği ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ı araçlarından izlediler

Yeşilçam klasiği ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ı araçlarından izlediler

Ankara Namaz Vakitleri 9 Ağustos Pazar

İmsak
04:10
Sabah
05:48
Öğle
12:59
İkindi
16:49
Akşam
20:01
Yatsı
21:31

Ankara Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Pazar

Şube Eczanesi
Cankaya
Apaydın Eczanesi
Yenimahalle
Nakipoğlu Eczanesi
Yenimahalle
Akarken Eczanesi
Mamak
Dereboyu Eczanesi
Akdere
Barışcan Eczanesi
Cankaya
Serimer Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Eskişehir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Eskişehir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Sokak hayvanları yeni mama kaplarına kavuştu

Sokak hayvanları yeni mama kaplarına kavuştu

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.