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TMO, hububat satışına aralıkta da devam edecek

ANKARA HABERLERİ  | 07.12.2020 13:44 | Son Güncelleme

560 bin ton buğday, 166 bin ton arpa, 152 bin ton mısır ve 5 bin ton nohut satışa açıldı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, ekimde başlayan hububat satışlarına aralık ayında da devam edecek.

TMO'dan yapılan yazılı açıklamada, hububat piyasalarının yakından izlenmesi, piyasalarda istikrarın korunması, üretici, sanayici ve tüketici arasındaki tedarik zincirinin sorunsuz işlemesi amacıyla piyasaya ürün arz edildiği aktarıldı.

Bu doğrultuda ekimde başlayan satışların aralık ayı itibarıyla devam ettiği belirtilen açıklamada, aralıkta 560 bin ton buğday, 166 bin ton arpa, 152 bin ton mısır ve 5 bin ton nohudun satışa açıldığı bildirildi.

Buğday, arpa ve mısır satışlarının kullanıcılarına yönelik yapılacağına işaret edilen açıklamada, "Buna göre besici ve yetiştiricilere yönelik arpa satışlarında peşin veya 3 ay vadeli vade farksız satış uygulamasına devam edilecek. Ödemeler, Ziraat Bankasının 'Bank Kart Başak', Vakıflar Bankasının 'Tarım Kart' ve Halk Bankasının tüm bireysel, ticari banka kartlarıyla vade farksız 3 ay vade ile yapılabilecek." ifadelerine yer verildi.

- "Un, makul fiyattan piyasaya sunulacak"

Açıklamada, kasımdan itibaren buğday satışlarında yeni bir uygulamaya geçildiği, sanayicilere temin edilen buğday karşılığı un miktarının makul fiyattan piyasaya sunulmasının taahhüt altına alındığı anımsatılarak, uygulamaya aralık ayında da devam edileceği belirtildi.

Piyasaya makul fiyatlarla un vereceğini taahhüt eden firmalara, söz konusu taahhütleri dikkate alınarak tahsis yapılacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Firmalar, fiyat taahhütlerini teyit eden faturalarını TMO Elektronik Satış Platformu sistemi üzerinden ibraz edecek. İbraz edilen faturalar, ilgili kurumlar nezdinde teyit edilecek. Kasım ayı satışlarımızda çuvalı 130 liranın altında ekmeklik buğday un fiyatını taahhüt eden firmalara, taleplerinin yüzde 50'si kadar tahsisat yapılmıştır. Kasım ayında taahhüt veren firmaların taahhütleri aralık ayında da geçerli olacak.

Bu ay ilk kez taahhüt verecek firmalar, fiyat taahhütlerini başvuru süresi içerisinde 11 Aralık'a kadar TMO Elektronik Satış Platformu üzerinden yapacak. Firmaların verdikleri taahhütlerin miktarı, TMO'dan almış oldukları toplam buğday miktarına karşılık gelen un miktarıyla sınırlı olacak. Kasım ayı taahhütlerini yeterli fatura ibraz ederek tamamlayan firmalar, aralık ayında ürün tahsisleri için fiyat taahhütlerini şube müdürlüklerimize dilekçe vermek suretiyle değiştirebilir."

Öte yandan açıklamada, TMO'nun bu uygulaması kapsamında kasım ayında çuval başına 150 lira seviyelerine kadar yükselen ekmeklik buğday unu fiyatının yüzde 10-15 düşerek 130-135 lira seviyelerine kadar gerilediği anımsatıldı.

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