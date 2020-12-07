TMO, hububat satışına aralıkta da devam edecek

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, ekimde başlayan hububat satışlarına aralık ayında da devam edecek.

TMO'dan yapılan yazılı açıklamada, hububat piyasalarının yakından izlenmesi, piyasalarda istikrarın korunması, üretici, sanayici ve tüketici arasındaki tedarik zincirinin sorunsuz işlemesi amacıyla piyasaya ürün arz edildiği aktarıldı.

Bu doğrultuda ekimde başlayan satışların aralık ayı itibarıyla devam ettiği belirtilen açıklamada, aralıkta 560 bin ton buğday, 166 bin ton arpa, 152 bin ton mısır ve 5 bin ton nohudun satışa açıldığı bildirildi.

Buğday, arpa ve mısır satışlarının kullanıcılarına yönelik yapılacağına işaret edilen açıklamada, "Buna göre besici ve yetiştiricilere yönelik arpa satışlarında peşin veya 3 ay vadeli vade farksız satış uygulamasına devam edilecek. Ödemeler, Ziraat Bankasının 'Bank Kart Başak', Vakıflar Bankasının 'Tarım Kart' ve Halk Bankasının tüm bireysel, ticari banka kartlarıyla vade farksız 3 ay vade ile yapılabilecek." ifadelerine yer verildi.

- "Un, makul fiyattan piyasaya sunulacak"