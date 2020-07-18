YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. TMO’da buğday alımı

TMO’da buğday alımı

BİLECİK HABERLERİ  | 18.07.2020 13:28 | Son Güncelleme

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) Bilecik’teki alım yerini ziyaret ederek, "İlimizde üretim yapılan alanlar çok farklı özelliklere sahiptir.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) Bilecik’teki alım yerini ziyaret ederek, "İlimizde üretim yapılan alanlar çok farklı özelliklere sahiptir. 120 metreden bin 450 metrelere kadar değişen rakımlarda, farklı iklimsel özellikler gösteren ve farklı arazi özelliklerine sahip alanlarda buğday üretimi yapılmaktadır" dedi.
Yoldaş, İl Müdür Yardımcısı Mustafa Demirbaş ve Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Mikail Babur ile birlikte Toprak Mahsulleri Ofisinin Bilecik’te ki alım yerini ziyaret etti ve incelemelerde bulundu. Buğday alım yerinde yapılan incelemede, İl Müdürü Necmettin Yoldaş üreticilerle görüşerek kantara gelen buğdayları inceledi. İl Müdürü Yoldaş; “İlimizde üretim yapılan alanlar çok farklı özelliklere sahiptir. 120 metreden bin 450 metrelere kadar değişen rakımlarda, farklı iklimsel özellikler gösteren ve farklı arazi özelliklerine sahip alanlarda buğday üretimi yapılmaktadır. Dolayısıyla verimler farklılık göstermekte olup ortalama verimler ise 365-750 kg/da aralığında değişmektedir” dedi.

TMO’da ton başına bin 400 liradan bin 700 liraya kadar alım yapılıyor
Ayrıca ofisin Bilecik’te alım yapıyor olmasının çiftçiler açısından fiyat avantajı sağladığını, TMO fiyatlarının piyasa fiyatlarının üzerinde olduğunu ve serbest piyasa koşullarında fiyatları yukarı yönde etkilediğini belirtti. Piyasada şu an buğdayın ton fiyatı bin 400-bin 500 lira iken TMO’da ise ton başına bin 400 liradan bin 700 liraya kadar alım yapıldığını öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlülerden Seyfi Dursunoğlu paylaşımlarıÜnlülerden Seyfi Dursunoğlu paylaşımları
Bozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandıBozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayseri'de 4. kattaki evin balkonundan düşen genç kız yaralandı

Kayseri'de 4. kattaki evin balkonundan düşen genç kız yaralandı

Kocaeli'de tır minibüse çarptı: 9 yaralı

Kocaeli'de tır minibüse çarptı: 9 yaralı

Balıkesir’de Ayasofya’nın ibadete açılması sevinci

Balıkesir’de Ayasofya’nın ibadete açılması sevinci

Başkan Şahin, CHP İl Belediye Başkanları toplantısına katıldı

Başkan Şahin, CHP İl Belediye Başkanları toplantısına katıldı

15 Temmuz İstiklal Sergisi’ne yoğun ilgi

15 Temmuz İstiklal Sergisi’ne yoğun ilgi

Bağışlanan giysiler ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor

Bağışlanan giysiler ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor

Bilecik Namaz Vakitleri 18 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:50
Sabah
05:39
Öğle
13:11
İkindi
17:07
Akşam
20:34
Yatsı
22:15

Bilecik Nöbetçi Eczaneler18 Temmuz Cumartesi

Arif Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Şehirli Eczanesi
Sogut
Betül Eczanesi
Bozuyuk
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

AFAD İl Müdürü Demirel’den İl Müftüsü Erhun’a ziyaret

AFAD İl Müdürü Demirel’den İl Müftüsü Erhun’a ziyaret

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Bilecik Defterdarı görevden alındı

Bilecik Defterdarı görevden alındı

Bozüyük’te LGS sınavı sorunsuz olarak tamamlandı

Bozüyük’te LGS sınavı sorunsuz olarak tamamlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.