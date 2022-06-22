TMOK Fair-Play Davranış Büyük Ödülü, teknik direktör Mustafa Denizli'ye verildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), Türkiye Fair-Play Ödülleri'nin 40'ıncısı olan 2022 Büyük Ödülü'nü, geçen yıl Altay Spor Kulübü ile anlaşmayı, alacağı ücretin şehit aileleri ile Mehmetçik Vakfı'na bağışlanması şartıyla kabul eden teknik direktör Mustafa Denizli'ye verdi.

Ödül için Ataköy'deki Olimpiyatevi'nde tören düzenlendi. Denizli'ye fair-play şilti ve belgesinden oluşan ödülünü TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, TMOK Fair-Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, komisyonun ikinci başkanı Prof. Dr. Bilge Donuk, başkan yardımcıları Remzi Yılmaz ve Doç. Dr. Sevim Güllü ile komisyon üyesi gazeteci Hasan Sarıçiçek takdim etti.

Bir konuşma yapan Denizli, çok uzun yıllarının futbolun içinde, yani Türk sporunda geçtiğini belirterek, "Çünkü ben futbolun dışındaki kollarımızı da, özellikle son yıllarda büyük başarılar kazanan voleybol, basketbol, halter, güreş, boks gibi bütün spor dallarında da sporcularımızı takip ediyorum. Takdir edersiniz ki geriye dönük yaşamımda bazı ödüller aldım. Meslek çalışmalarımda bunlar gayet doğal. Bu farklı bir ödül benim için." dedi.

TMOK'un bu yıl kendisiyle ilgili düşüncelerini ödüle dönüştürmesinden memnun olduğunu aktaran Denizli, şöyle devam etti:

"Esasında benim yaptığım, her Türk vatandaşının çok rahatlıkla yapabileceği bir hadiseydi. Neticede ben yıllarca formasını giydiğim kulübe geri döndüğümde, o dönem itibarıyla bir profesyonel çalışma olmasını istemedim, düşünmedim. 'Ne yapabilirim?' diye düşündüm. Yıllardır bu ülke için gözünü kırpmadan canını veren, gazi olarak hayatlarına devam eden, hem şehit ailelerimiz için hem de Mehmetçik Vakfı için bu ücreti naçizane bu kurumlarımıza bağışladım. Dolayısıyla bu ödül için her dalda birçok insanımız, bir çok sporcumuz, çalışan teknik adamımız veya yöneticimiz aday olabilir, bir çoğu da hak eder. Neticede bir kurul var ve bir kişiyi seçmek zorunda. Bu yıl da beni son derece mutlu eden, onurlandıran bu ödülü bana layık gördüler. Öncelikle kendilerine teşekkür ederim. Diğer adayların da sonraki dönemlerde inşallah bu töreni yaşamalarını dilerim. Heyecanlıyım. Bu, maç öncesi veya sonrasına benzeyen bir konuşma değil."

Mustafa Denizli, fair-play ödülü almasıyla sonuçlanan süreçle ilgili, "Tarihinin en fazla forma giyen futbolcusu olduğu Altay'ın başına, Spor Toto 1. Lig play-off maçları öncesi, Süper Lig'e çıkma mücadelesinde geçtim. Bu planlama başlarken, çalışmaya profesyonel manada bakmadım. Dolayısıyla kulübün benim için düşündüğü bir ücret varsa, bunu şehit ailelerine ve Mehmetçik Vakfına bağışlamasını rica ettim. Bunu gerçekleştirdik. TMOK da bu isteğimizi davranış bakımından değerlendirdi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Tabii ki mesleki yaşamımızda başarılar kazandığımız dönemlerde de ödüller aldık ama bu farklı bir ödül. Yani hem sportif hem sportif olayların dışında kalan bir ödül oldu."

Öte yandan, komitenin 100'e yakın aday içinden Denizli'yi bu davranışı nedeniyle Fair-Play Büyük Ödülü'ne layık gördüğü aktarıldı.

