YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. TMSF Başkanı’ndan Başkan Büyükkılıç’a ziyaret

TMSF Başkanı’ndan Başkan Büyükkılıç’a ziyaret

KAYSERİ HABERLERİ  | 12.06.2020 16:02 | Son Güncelleme

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti.
Başkan Büyükkılıç, TMSF Başkan Yardımcısı İsmail Güler ve TMSF üyeleri Fatin Rüştü Karakaş ve İsmail Güler ile Erciyes Anadolu Holding Ceo’su Alparslan Baki Ertekin’in de katıldığı ziyarette, TMSF ile önemli ve dostluk içerisinde yürüyen bir diyalogları bulunduğunu belirterek, nazik ziyaretlerinden dolayı TMSF Başkanı Gülal ve ekibine teşekkür etti. TMSF Başkanı Gülal da, Başkan Büyükkılıç’ın kendilerini her zaman güler yüzle karşıladığına işaret ederek, Kayseri ve Kayseri insanının kendileri için son derece önemli olduğunu söyledi.
Ziyarette, TMSF’nin davetlisi olarak Kayseri’de bulunan Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Ekonomi Müdürü Dilek Güngör de hazır bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sezonu açtı! İşte olay yaratan poz Ünlü oyuncu sezonu açtı! İşte olay yaratan poz
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Datça’daki şüpheli ölümün sebebi belirlendi

Datça’daki şüpheli ölümün sebebi belirlendi

Su ile çalışan 150 yıllık tarihi hizar hala ayakta

Su ile çalışan 150 yıllık tarihi hizar hala ayakta

İyilik seferberliğine ‘başkan’ ve ‘rektör’ desteği

İyilik seferberliğine ‘başkan’ ve ‘rektör’ desteği

Osmaniye'de 3 gündür aranan 74 yaşındaki kadın bulundu

Osmaniye'de 3 gündür aranan 74 yaşındaki kadın bulundu

Sanatını Alaçam duvarlarına işliyor

Sanatını Alaçam duvarlarına işliyor

Yardım kolilerinin içinden çıkan para duygulandırdı

Yardım kolilerinin içinden çıkan para duygulandırdı

Kayseri Namaz Vakitleri 12 Haziran Cuma

İmsak
03:15
Sabah
05:06
Öğle
12:43
İkindi
16:38
Akşam
20:10
Yatsı
21:53

Kayseri Nöbetçi Eczaneler12 Haziran Cuma

Hale Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Merkez Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Akbulut Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Atalay Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cihangir Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Ertürk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Aytaç Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu

Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Akkışla İlçe Emniyetinin Acı Günü

Akkışla İlçe Emniyetinin Acı Günü

Kayseri'de otomobil otobüse çarptı: 9 yaralı

Kayseri'de otomobil otobüse çarptı: 9 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.