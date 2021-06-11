TMSF'nin Giresun'da yaptıracağı okul ve taziye evinin temeli atıldı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Alucra ilçesinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yaptırılacak Anadolu İmam Hatip Lisesi ve taziye evinin temeli, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal'ın katılımıyla atıldı.

Gülal, Alucra Hacı Osman Erilli Anadolu İmam Hatip Lisesi, Merkez Cami Taziye Evi ve Meydan Projesi temel atma töreninde yaptığı konuşmada, kendisinin de yenisi yapılmak üzere yıkılan okulun mezunu olduğunu söyledi.

Böyle bir günde çok müstesna duygular yaşadığını dile getiren Gülal, kendisinin bugünlere gelmesinde hem öğretmenlerinin hem de okulunun çok emeği olduğunu vurguladı.

Gülal, kendisinin de bu coğrafyanın evladı olduğunu anımsatarak, "İnsanların doğduğu, yaşadığı coğrafya ile kaderi arasında bir doğru orantı vardır. Ben de doğru orantının kesin olduğuna inanlardanım. Bu zor coğrafya bize daha dirençli durmamızı sağladı ve rabbim bize farklı makamlar nasip etti ama Alucra'dan hiç kopmadık." dedi.

Alucra ve Alucralılar için neler yapabilecekleri konusunda hep bir düşüncesinin olduğunu belirten Gülal, şöyle devam etti: