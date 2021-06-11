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TMSF'nin Giresun'da yaptıracağı okul ve taziye evinin temeli atıldı

11.06.2021 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TMSF'nin Giresun'da yaptıracağı okul ve taziye evinin temeli atıldı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Alucra ilçesinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yaptırılacak Anadolu İmam Hatip Lisesi ve taziye evinin temeli, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal'ın katılımıyla atıldı.

Gülal, Alucra Hacı Osman Erilli Anadolu İmam Hatip Lisesi, Merkez Cami Taziye Evi ve Meydan Projesi temel atma töreninde yaptığı konuşmada, kendisinin de yenisi yapılmak üzere yıkılan okulun mezunu olduğunu söyledi.

Böyle bir günde çok müstesna duygular yaşadığını dile getiren Gülal, kendisinin bugünlere gelmesinde hem öğretmenlerinin hem de okulunun çok emeği olduğunu vurguladı.

Gülal, kendisinin de bu coğrafyanın evladı olduğunu anımsatarak, "İnsanların doğduğu, yaşadığı coğrafya ile kaderi arasında bir doğru orantı vardır. Ben de doğru orantının kesin olduğuna inanlardanım. Bu zor coğrafya bize daha dirençli durmamızı sağladı ve rabbim bize farklı makamlar nasip etti ama Alucra'dan hiç kopmadık." dedi.

Alucra ve Alucralılar için neler yapabilecekleri konusunda hep bir düşüncesinin olduğunu belirten Gülal, şöyle devam etti:

"Alucra'ya kalıcı bir eser bırakmakla ilgili bir takım düşüncelerimiz varken bir gün Sayın Cumhurbaşkanımız beni aradı, dedi ki 'Bu Alucra İmam Hatip Lisesi'nin durumu nedir?' Ben de 'Sayın Cumhurbaşkanımız, okulumuz boşaltıldı, teknik yetersizlik var ya yeniden yapılması lazım ya güçlendirilmesi lazım.' dedim. 'Güçlendirilme falan olmaz, orası senin okulunmuş sana yakışır.' dediğinde gözümden bir damla yaş düştü ve 'emriniz olur Sayın Cumhurbaşkanım' dedim. Gelinen noktada bugün rabbim okulumun inşasını bana yapmayı nasip etti, ne mutlu bana."

Gülal, 24 dersliğin yer alacağı okulun içinde 6 metre yüksekliğe sahip spor ve konferans salonlarının da bulunacağına dikkati çekerek, okulun standartların üzerinde olacağını aktardı.

Alucra'da taziye evi ihtiyacı olduğunu da vurgulayan Gülal, yakınlarının cenazesinde kendisinin de bu konuda zorluk yaşadığını, bugün taziye evinin de temelini atacaklarını ifade etti.

Gülal, temmuz ya da ağustos ayı içerisinde de mezun olduğu Giresun Merkez İmam Hatip Lisesi binasının da temelini atacaklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Gülal ve protokol üyeleri, Alucra Hacı Osman Erilli Anadolu İmam Hatip Lisesi, Merkez Cami Taziye Evi ve Meydan Projesinin temelini butona basarak attı.

Törene, Giresun Valisi Enver Ünlü, AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Alucra Belediye Başkanı Suat Aybar, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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