TOBB, ASO ve AKA iş birliğiyle meslek liseliler için kariyer programı düzenlendi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, gelecek 10 yılda niteliği ve mesleği olmayan 8 milyon kişinin işsiz kalacağını belirterek, "Bu insanların kendisini geliştirmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ankara Kadın Girişimciler Kurulu, ASO ve Ankara Kalkınma Ajansı (AKA) iş birliğinde, Aktaş Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) ile Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik, "Kendi Yolunun Lideri Olmak" konulu kariyer programı düzenlendi.

Özdebir, ASO Sürekli Eğitim Merkezi'ndeki programın açılışında yaptığı konuşmada, gençlere çeşitli tavsiyelerde bulundu. Türkiye'nin en büyük zenginliğinin gençler olduğunu belirten Özdebir, onların doğru yönlendirilmesiyle geleceğin daha güzel şekilleneceğini ifade etti. Özdebir, teknolojideki hızlı gelişim ve dönüşümle iş dünyasındaki insan gücünün yerini robotik sistemler ve yapay zekanın alacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti: