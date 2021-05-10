TOBB, "Başkan Hisarcıklıoğlu'nun ortak olduğu şirketten hizmet alındığı" iddialarını yalanladı:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, bir internet sitesinde yer alan "Başkan Hisarcıklıoğlu'nun ortak olduğu şirketten hizmet alındığı" iddialarının gerçek dışı olduğu belirtilerek, hizmet alınan Tür-Sum şirketinde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun hiçbir ortaklığının söz konusu olmadığı bildirildi.

TOBB'dan yapılan yazılı açıklamada, bir internet sitesinde yer alan "TOBB'un Hisarcıklıoğlu'nun ortak olduğu şirketten hizmet aldığı" iddiaları yalanlandı.

Açıklamada, TOBB Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin şirketlerinin, Birliğin düzenlediği ihalelere giremeyeceği ve TOBB'a kendi ürün ve hizmetlerini satamayacağı vurgulandı.

TOBB ve iştiraklerinin düzenlediği ihalelerde, ihaleyi kazanan firmadan yazılı bir taahhütname de alındığı belirtilerek, bununla, ihaleyi alan şirketin, TOBB Başkanının şirketlerinden mal almayacağını taahhüt ettiği bilgisi verildi.

- "TOBB'un etik kuralları da hiçbir şekilde çiğnenmemiştir"

Haberde yer alan iddia, itham ve yorumların aksine TOBB'un etik kurallarının hiçbir şekilde çiğnenmediği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: